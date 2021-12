Lewis Hamilton qualifie la fusillade de « manipulée » dans un message non diffusé

Dans un message radio non diffusé à la télévision, Lewis Hamilton a qualifié le dernier tour de la course à Abu Dhabi de « manipulé ».

Une période tardive de la voiture de sécurité provoquée par l’accident de Nicholas Latifi a vu le peloton se regrouper, plusieurs voitures doublées séparant Hamilton de Max Verstappen.

La décision du directeur de course Michael Masi est venue d’autoriser ces voitures à dépasser la voiture de sécurité, plaçant le pilote Red Bull juste derrière la Mercedes avant le dernier tour de la course.

Verstappen, avec des pneus beaucoup plus frais, a fait son entrée sur Hamilton au virage 5 et a réussi à défendre la riposte de Hamilton jusqu’au virage 9, et a tenu bon pour remporter son premier titre mondial.

Mais après avoir été dépassé dans ce dernier tour, Hamilton a déclaré qu’il pensait que le sprint vers la ligne n’était pas ce qu’il pensait avoir pu jouer.

« Cela a été manipulé, mec », a déclaré son message avec quelques coins restants, qui n’a pas été diffusé sur le flux télévisé mondial, mais a été entendu sur la chaîne de radio embarquée de Hamilton sur F1 TV.

Au milieu de toute la controverse, prenons juste un moment pour apprécier ces deux pilotes incroyables, qui méritent tous deux de remporter le titre de cette année et ont été brillants sur et hors piste aujourd’hui. Comme nous sommes bénis d’être témoins de leur grandeur❤️ #f1 pic.twitter.com/iukZch9RzE – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Les pilotes et les experts ont expliqué comment la course avait été organisée pour le dernier tour, le pilote McLaren Lando Norris affirmant que la décision de la FIA avait été prise « pour la télévision » afin de créer une finale sous haute pression.

Dans la Mercedes, l’ingénieur de course de Hamilton, Pete Bonnington, avait tenu son pilote au courant de la décision d’autoriser ces voitures, ce qui a provoqué une controverse et une protestation de l’équipe car ils estimaient que cela enfreignait les propres règles de la FIA sur la situation.

Mais après que Hamilton ait franchi la ligne, ‘Bono’ a parlé à son chauffeur et a simplement dit: « Je suis juste sans voix Lewis, absolument sans voix. »

Le pilote Mercedes n’a pas répondu pendant tout le tour de récupération et est resté dans sa voiture dans le parc fermé pendant qu’il rassemblait ses pensées – et a oublié de conduire sa voiture sur la grille pour se garer à l’emplacement P2 approprié.

Hamilton s’est entretenu avec Jenson Button après la course, mais n’a pas participé à la conférence de presse d’après-course ni mené aucune autre interview après la chute du drapeau à damier, en attendant le résultat des protestations de Mercedes.

Après que les deux appels aient été rejetés, Hamilton et les cadres supérieurs de Mercedes ont quitté la piste sans remplir aucun de leurs engagements médiatiques habituels.