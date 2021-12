Lewis Hamilton qualifie la victoire de Max Verstappen au titre de Formule 1 de  » manipulée « , tandis que Daniel Ricciardo qualifie le Grand Prix d’Abou Dhabi de  » f ***** up  » alors que l’audio de la radio de l’équipe révèle les vrais sentiments des pilotes

Des messages radio d’après-course ont révélé que Lewis Hamilton a qualifié la victoire au titre de son rival de Formule 1 Max Verstappen de » manipulée » tandis que Daniel Ricciardo l’a qualifiée de » jolie f ***** up « .

Verstappen a remporté son premier championnat de F1 à Hamilton dans les circonstances les plus époustouflantes et controversées avec un dépassement dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi.

.

Le monde du sport a été stupéfait lorsque Verstappen a eu l’opportunité de décider du championnat dans le dernier tour

.

Hamilton était sous le choc après la course et les messages radio ultérieurs ont montré ses vrais sentiments

La paire de rivaux du championnat est entrée dans la finale à un niveau de points étonnamment égal, mais après quelques drames au premier tour, Hamilton a mené le vainqueur avec facilité.

C’était jusqu’à ce que Nicholas Latifi s’écrase au 52e sur 58, déclenchant une voiture de sécurité qui a permis à Verstappen de passer au stand pour des pneus tendres neufs et de réduire l’écart sur Hamilton.

Verstappen avait encore des chances contre lui avec cinq voitures doublées entre lui et le leader, et le directeur de course Michael Masi a informé les équipes qu’ils ne pouvaient pas se défaire eux-mêmes et a réinitialisé l’ordre.

Cependant, cette règle a rapidement changé lorsque l’accident de Latifi a été résolu, les voitures entre Verstappen et Hamilton étant autorisées à passer, laissant ce dernier comme un canard assis alors que son rival néerlandais passait devant dans le dernier tour.

.

Hamilton ne pouvait pas croire ce qu’il voyait alors que le Red Bull était soudainement dans ses rétroviseurs avec des pneus neufs

Le règlement de la FIA stipule que toutes les voitures dépassées doivent passer, Mercedes protestant contre ce qui s’est passé, mais en vain.

Un Hamilton magnanime est resté calme dans ses interviews d’après-course, mais l’audio publié sur F1.com a maintenant révélé les sentiments du Britannique à l’intérieur de son cockpit.

.

Hamilton et son père Anthony étaient de pure classe après la course, mais les messages radio ont montré les vraies pensées du Britannique

.

Verstappen a remporté la victoire et le championnat, laissant Hamilton dans un état de désespoir

S’adressant à son ingénieur de course alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée, un Hamilton exaspéré a déclaré à la radio de l’équipe: « Cela a été manipulé, mec! »

Son ingénieur Peter Bonnington a admis qu’il était sans voix et que le duo Mercedes n’était pas le seul sous le choc.

L’ami de Verstappen et ancien coéquipier de Red Bull, Ricciardo, était l’une des voitures qui n’a pas eu l’opportunité de passer et a été déconcerté par la décision.

« OK ouais, je n’ai aucune idée de ce qu’ils ont fait en laissant passer les voitures », a déclaré le pilote McLaren à la radio de l’équipe.

.

Ricciardo était aux premières loges de sa papaye McLaren et n’arrivait pas à croire ce qui s’était passé

.

Le toujours populaire Aussie a félicité son ancien coéquipier et a consolé Hamilton

« De toute évidence, je n’étais pas vraiment dedans de toute façon, mais cela me semblait étrange.

« Je suis content de ne pas faire partie de ça, quoi qu’il arrive, ça m’a semblé assez foutu. »

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel faisait cependant partie du groupe de cinq voitures autorisées à passer, mais était tout aussi confus que Ricciardo.

.

Vettel n’a pas pu comprendre ce qui s’était passé, et son coéquipier Stroll non plus

« Pourquoi ne nous ont-ils pas laissés partir tout de suite ? C’est ce que je ne comprends toujours pas », a-t-il déclaré.

Et son coéquipier Aston Martin Lance Stroll était tout aussi perplexe en tant que l’une des voitures laissées pour compte.

« Ouais mec c’est quoi ce bordel ? » a-t-il demandé lorsque son ingénieur a proposé d’expliquer la situation plus tard.

GETTY

Malgré les protestations de Mercedes, il y a peu d’espoir que le résultat change

Après avoir vu leurs deux réclamations rejetées par les commissaires sportifs, Mercedes a déposé une intention de faire appel auprès de la Cour d’appel internationale de la FIA.

Mais ailleurs dans l’équipe, les choses bougent déjà, avec leur nouveau pilote pour 2022, George Russell, qui sort sa nouvelle voiture pour des essais d’après-saison sur le circuit de Yas Marina.

.

Hamilton aura un nouvel ailier la saison prochaine sous la forme de Russell qui a fait faire un tour à sa nouvelle Mercedes mardi

