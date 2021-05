Lewis Hamilton qualifie l’erreur de Max Verstappen de “ parfaite ”

Lewis Hamilton était reconnaissant pour l’erreur «parfaite» de Max Verstappen qui l’a aidé sur son chemin vers la victoire à Portimao.

Une voiture de sécurité précoce n’a pas rendu service à Hamilton alors qu’il est tombé en P3 au redémarrage, le laissant avec Verstappen et son coéquipier Valtteri Bottas en tête pour passer s’il voulait cette victoire pour lui-même.

Mais dans un relais d’ouverture où le trio a échangé le rythme le plus fort dans les deux sens, ce fut un moment délicat pour Verstappen dans le dernier secteur qui a ouvert la porte à Hamilton pour se rapprocher et terminer plus tard une passe à l’extérieur au virage 1.

Et après avoir dépouillé Bottas de la P1, Hamilton a continué à contrôler les procédures et à conclure une 97e victoire de sa carrière en Formule 1. En fin de compte, cette erreur de Verstappen était «parfaite» aux yeux de son rival au titre.

«Ce fut une course si difficile – physiquement et mentalement», a déclaré Hamilton aux journalistes.

«Juste garder tout ensemble. Il y a beaucoup de vent là-bas, il est donc très facile de se tromper. Je n’ai tout simplement pas pris un aussi bon départ que Valtteri et j’ai perdu au redémarrage, ce qui n’était pas bon. Je n’étais pas content de ça, naturellement.

«Je devais vraiment essayer de me positionner du mieux que je pouvais, je ne me souviens pas mais je pense que Max a fait une erreur à un moment donné du tour qui était parfait, et je savais que c’était le tour où j’allais être au plus près de lui dans le dernier secteur.

«Ensuite, avec Valtteri, j’ai dû faire le mouvement très tôt avant que les pneus ne soient détruits et j’ai réussi à le faire entrer dans le premier virage, juste à la limite. Juste une super course. »

Alors que Verstappen revendique la P2 mais perd son tour le plus rapide et le point bonus en raison des limites de la piste, Hamilton quitte Portimao avec huit points d’avance sur le Néerlandais en tête du championnat des pilotes.

Mais cette bribe de titre est loin d’être terminée et Hamilton en adore chaque seconde. Bien qu’il ne soit pas d’accord pour dire que les courses sont plus difficiles maintenant qu’il a une vraie compétition.

“Je l’aime. Pour être honnête, une course est une course pour moi, je n’ai pas l’impression de travailler plus dur que je ne l’ai fait dans le passé, j’ai encore la distance à parcourir », a-t-il déclaré.

«Je souhaite que les gens puissent ressentir à quel point il est difficile de parcourir la distance et de ne pas faire d’erreurs. Bien sûr, quand vous êtes en tête, c’est une ambiance différente, et quand vous êtes derrière, c’est excitant pour moi.

«Personnellement, j’aime la bataille, c’est ce que j’aime depuis que je suis enfant en karting. Aujourd’hui, cela rappelle beaucoup les jours de karting.

