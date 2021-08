Lewis Hamilton raconte toute l’histoire de sa rencontre avec Ron Dennis pendant son enfance

Lewis Hamilton a raconté toute l’histoire de sa célèbre rencontre avec Ron Dennis lorsqu’il était enfant, lorsqu’il a dit qu’il voulait devenir pilote McLaren.

C’est une histoire désormais célèbre en Formule 1 qu’un Hamilton de 10 ans a approché le directeur de l’équipe McLaren de l’époque pour déclarer qu’il voulait piloter l’une de ses voitures à l’avenir.

Hamilton allait faire ses débuts en F1 et remporter son premier championnat du monde avec l’équipe, mais il s’est penché sur le contexte de sa bravoure pour approcher Dennis lors d’une cérémonie de remise des prix alors qu’il était jeune – alors que lui et son père Anthony tentaient de faire leur chemin dans le monde du sport automobile.

“Alors, mon père a fait ce livret relié en cuir et il y a imprimé toutes ces pages, puis il y avait un espace pour l’autographe, le numéro de téléphone et l’adresse de chaque individu”, a expliqué Hamilton lors d’une séance de questions-réponses pour les fans de Formule 1.

« Je me souviens quand je me promenais et disais : ‘s’il te plaît, peux-tu noter ton numéro de téléphone ?’ Et j’ai eu des numéros de téléphone de, comme, tout le monde à l’endroit en gros.

“Mais ce qui s’est passé à l’époque, c’est que je rentrais à la maison et que je regardais la Formule 1, que je regardais la vidéo d’Ayrton Senna, ‘la course est dans mon sang’, et je la regardais tous les jours et mon esprit était fixé : je veux conduire une McLaren. C’est ma voiture préférée et elle contient mon pilote préféré.

« Ensuite, lorsque j’ai remporté le [British Karting] Championship, j’ai eu l’opportunité d’assister à cette cérémonie de remise des prix, et je n’avais jamais rien vu de tel auparavant.

“Nous avons dû emprunter un costume à l’enfant qui l’avait gagné l’année précédente parce que nous ne pouvions pas nous le permettre, et quand nous sommes arrivés là-bas, mon père m’a dit qui était qui – parce que j’ai 10 ans – vieux, je n’ai aucune idée de qui était qui.

« Alors, mon père dit : « C’est Ron Dennis là-bas, c’est le patron de McLaren qui fabrique ces voitures que vous aimez. »

« Et j’ai su immédiatement à ce moment-là, c’est pour qui Ayrton conduit et c’est pour qui je veux conduire.

“Donc, littéralement avant que mon père ait fini de m’expliquer à propos de Ron Dennis, je suis allé le voir tout de suite.

“Je l’ai tapoté sur le côté et j’ai dit : ‘Bonjour, je suis Lewis Hamilton, et je viens de remporter le championnat britannique de karting, et un jour je veux être champion du monde de Formule 1 dans ta voiture.’

« Je ne sais pas ce qui m’a poussé à dire ces choses, là où j’avais la confiance nécessaire à l’époque pour pouvoir dire ces choses, mais je suppose que naturellement les enfants ont beaucoup de confiance en eux ou n’ont aucune peur.

« Puis il s’est assis avec moi et a parlé avec moi. Je ne me souviens pas de quoi il me parlait à l’époque parce que j’étais probablement frappé par une star ou quelque chose du genre, mais il a écrit dans le livre son bel autographe, puis il a dit: ‘Téléphonez-moi dans neuf ans’. “