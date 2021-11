Lewis Hamilton réduit l’avance de Max Verstappen à huit points avec une victoire dominante au Grand Prix du Qatar, alors que la paire est rejointe sur le podium par Fernando Alonso, 40 ans.

Lewis Hamilton a réduit l’avance de Max Verstappen au titre de Formule 1 à huit points avec une victoire confortable dans le Grand Prix du Qatar.

Le Britannique a remporté la victoire de Verstappen qui a dû se frayer un chemin depuis la septième place sur la grille, tandis que le duo a été rejoint sur le podium par Fernando Alonso, 40 ans, qui a atteint le top trois pour la première fois en sept ans.

Vous vous souvenez de lui ? Le double champion Fernando Alonso est monté sur le podium pour la première fois en sept ans

Hamilton continue de battre et d’établir des records à un rythme incroyable

Hamilton a maintenant gagné sur un record de 30 circuits différents après avoir remporté la victoire sur la première piste de Losail, convertissant facilement sa pole position dominante grâce en partie au drame d’avant-course.

Le leader du titre, Verstappen, a été dominé lors des qualifications à près d’une demi-seconde de Hamilton, et les choses ont empiré plus tard lorsque le Néerlandais a perdu cinq places sur la grille pour ne pas avoir ralenti sous les drapeaux jaunes.

Bien qu’il soit parti de la quatrième ligne, Verstappen a rapidement pris le dessus, dépassant Valtteri Bottas, Carlos Sainz et Lando Norris, avant de se voir confier une tâche plus difficile par Alonso.

L’Espagnol a forcé le pilote de 24 ans à sortir de la piste, mais il a rapidement dépassé Pierre Gasly, et plus tard l’Alpine d’Alonso, avec Hamilton suivant sur sa liste.

Verstappen a pris la ligne intérieure dans le premier virage, remportant quatre places dans un premier tour intelligent

Pendant ce temps, le drame derrière a permis à Hamilton de prendre les devants

Il est rapidement devenu clair que Hamilton maîtrisait la course avec Mercedes reflétant la stratégie des stands à deux arrêts de Red Bull, et le seul vrai combat à l’avant était pour le point du tour le plus rapide, que Verstappen a remporté.

Les étapes finales se sont concentrées sur la dernière place sur le podium, la Mercedes n°2 de Bottas ayant abandonné en raison d’une crevaison, laissant la place libre à Sergio Perez de Red Bull.

Cependant, le Mexicain était tenu à bout de bras par Alonso, qui rayonnait après la course de sa brillante stratégie au stand unique lorsque beaucoup n’ont pas réussi à dompter leurs pneus.

Hamilton a commenté l’une de ses victoires les plus faciles de la saison en disant: « C’était assez simple, c’était assez solitaire à l’avant. »

Hamilton et Verstappen pourraient bien entrer dans le niveau final de la course aux points s’ils ont un autre doublé en Arabie saoudite

Mais chez Red Bull, c’était une deuxième semaine de rattrapage, le directeur de l’équipe, Christian Horner, disant à Verstappen que le résultat était une «limitation des dégâts» dans les courses consécutives.

L’homme de loin le plus heureux sur la tribune était Alonso, qui a décroché son premier top trois depuis la Chine en 2014 avec Ferrari.

« Cela fait sept ans mais finalement nous y sommes arrivés ! il a dit. « Je suis tellement content pour l’équipe.

« L’équipe était excellente et la fiabilité de la voiture est excellente en ce moment. J’ai attendu cela si longtemps et je suis si heureux !

Alonso ne pouvait s’empêcher de sourire après avoir remporté son premier podium en sept ans

C’était un événement étoilé avec un certain nombre de visages les plus reconnaissables du football présents avant la Coupe du monde de l’année prochaine.

Ailleurs, Lance Stroll d’Aston Martin avait de quoi sourire, terminant à la sixième place derrière Perez et Esteban Ocon pour son meilleur résultat de la saison.

La Formule 1 prendra désormais une semaine de pause avant de poursuivre l’un des plus grands combats pour le titre du sport, lorsque la course reprendra avec une double tête en Arabie saoudite puis à Abu Dhabi pour terminer la saison.

Il semble sur le point d’aller jusqu’au fil entre Verstappen et Hamilton avec deux courses à disputer

Max Verstappen (351,5 points) Lewis Hamilton (343,5 points)