Lewis Hamilton refuse de s’excuser après la controverse sur le crash de Max Verstappen ⋆ .

Lewis Hamilton a déclaré qu’il continuerait à courir “dur mais équitablement” après que Max Verstappen a accusé le Britannique d’être dangereux, irrespectueux et antisportif à la suite de leur collision à 190 mph au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Verstappen est sorti de l’hôpital dimanche soir, sept heures après son accident à grande vitesse avec Hamilton lors du premier tour de la course de Silverstone.

Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour l’accident mais, malgré les répercussions de ses actions, le champion du monde n’a pas ressenti le besoin de s’excuser face aux vives critiques.

Le joueur de 36 ans a finalement récupéré de la quatrième place pour dépasser Charles Leclerc de Ferrari pour la victoire à deux tours de la fin, réduisant le déficit du championnat à Verstappen de 33 points à seulement huit.

Après l’accident, Verstappen a été emmené dans une ambulance au centre médical sur piste, puis à l’hôpital de Coventry, à 40 miles à l’extérieur de Silverstone, pour des contrôles supplémentaires et un scanner.

Son équipe Red Bull a confirmé qu’il avait reçu le feu vert pour partir “sans blessure majeure” tard dimanche soir.

Un peu plus tôt, Verstappen avait tweeté : ” Je suis content d’aller bien. Très déçu d’être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice à la manœuvre dangereuse de Lewis en piste.

Effacé de l’hôpital après que tous les contrôles aient été ok. Merci à tous pour tous les gentils messages et meilleurs voeux ð??????ð????» pic.twitter.com/zBlfbQ8uh4 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 18 juillet 2021

“Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose.”

Hamilton a répondu en disant: “Aujourd’hui est un rappel des dangers de ce sport. J’envoie mes meilleurs vœux à Max qui est un compétiteur incroyable. Je suis content d’apprendre qu’il va bien.

«Je vais toujours courir dur mais toujours équitablement. Mon équipe a fait preuve de courage et de persévérance. C’est un rêve de gagner devant mon public.’

Hamilton a également déclaré qu’il n’avait aucune raison de s’excuser après que Christian Horner a déclaré avoir mis la vie de Verstappen en danger.

Horner a déclaré: “Ses actions ont mis en danger la sécurité d’un autre conducteur et pour moi, c’est inacceptable.

Verstappen et Hamilton entrent en collision ! Les rivaux du titre se réunissent à Copse, entraînant Verstappen dans un accident à grande vitesse. Le Néerlandais a pu s’éloigner mais il a été transporté à l’hôpital pour des contrôles de précaution#BritishGP ð????¬ð????§ #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

« Vous ne mettez pas une roue à l’intérieur sans qu’il y ait d’énormes conséquences. Nous avons juste de la chance aujourd’hui qu’il n’y ait pas eu quelqu’un de gravement blessé

« Chaque pilote de Grand Prix sait qu’un mouvement dans ce virage – l’un des plus rapides de la Formule 1 – est un risque énorme.

«Ce qui me met le plus en colère, c’est juste le manque de jugement et le désespoir dans cette décision. Il n’a jamais été allumé.

« Lewis est un champion du monde qui a remporté sept titres. C’est une erreur d’amateur et une erreur désespérée. Max est battu et meurtri. C’est le plus gros accident de sa carrière.

Mais Hamilton a déclaré: “Je n’ai vraiment rien à dire à Christian. La victoire ne semble pas creuse.

«Je ne pense pas être en mesure d’avoir à m’excuser pour quoi que ce soit. Nous sommes là-bas en course.

« Je ne suis pas d’accord avec les commissaires sportifs mais je prends ma pénalité au menton et je continue mon travail. Je ne vais pas m’en plaindre.

“Tout le monde va avoir une opinion différente et je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens pensent, alors je fais juste ce que je fais et je suis vraiment reconnaissant pour aujourd’hui.”



