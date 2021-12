Lewis Hamilton remet en question la décision du drapeau rouge du GP d’Arabie saoudite

Mercedes pensait avoir un arrêt au stand gratuit en Arabie saoudite, mais le plan s’est retourné contre Lewis Hamilton lorsque les drapeaux rouges sont sortis.

Le pole-sitter Hamilton a conservé son avance au départ, Valtteri Bottas conservant la P2 pour fournir à son coéquipier un bouclier contre son rival pour le titre Max Verstappen en P3.

Tout semblait calme dans les 10 premiers tours, mais Mick Schumacher a tout changé lorsqu’il a perdu l’arrière de sa Haas et a percuté les barrières.

VOITURE DE SECURITE (LAP 10/50) Mick Schumacher s’écrase lourdement et la voiture de sécurité sort Il rapporte qu’il va bien à la radio 👍#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

La voiture de sécurité a été rapidement déployée et Mercedes a appelé les deux pilotes au stand, espérant effectuer leurs arrêts pendant que la course était neutralisée, et ainsi réduire considérablement le temps perdu.

Verstappen et Red Bull étaient furieux contre Bottas, qui avait volontairement retenu le Néerlandais pour permettre à Mercedes d’exécuter le double stack.

La situation reviendrait alors beaucoup en faveur de Red Bull lorsque les drapeaux rouges sortiraient, les barrières que Schumacher avait heurtées ayant besoin de réparations.

Et donc, puisque Verstappen n’était pas passé au stand, il avait du coup la tête et aussi un changement de pneus gratuit sous les drapeaux rouges.

« Est-ce que cela signifie que vous pouvez changer de pneus », a demandé Hamilton, auquel son ingénieur de course Pete Bonnington a confirmé ces craintes : « Malheureusement, Lewis, c’est le cas. »

Sans surprise, Hamilton était loin d’être content.

« Le mur de pneus avait l’air bien. C’est **. Découvrez la raison du drapeau rouge », a déclaré le Britannique.

Lorsqu’il a été informé de la raison, Hamilton a remis en question l’appel de la FIA, affirmant que cela n’avait pas de sens.

« C’est incroyable, mec. James [Vowles], c’était un gros pari qu’ils ont juste pris parce que nous étions juste derrière eux. Cela n’a même pas de sens.

Le stratège en chef de Mercedes, Vowles, a ensuite tenté de recentrer l’espoir de titre de l’équipe, disant à Hamilton qu’il viendrait le voir et discuter de leurs options après le redémarrage.

« Je vais descendre te voir. Il y a encore des possibilités pour nous », a-t-il assuré.

Plus à venir…