Lewis Hamilton remporte la classique à Djeddah ; égalise avec Max Verstappen

Lewis Hamilton a remporté dimanche ce qui était un passionnant GP d’Arabie saoudite et rejoint désormais Max Verstappen dans la course au titre à une manche de la fin.

La course a eu deux redémarrages debout, une autre collision entre les rivaux du Championnat du monde, et Hamilton et Verstappen iront à Abu Dhabi même aux points.

Valtteri Bottas a volé la troisième place dans une course d’accélération avec Esteban Ocon jusqu’à la ligne d’arrivée dans le dernier tour, mais l’action à l’avant a dominé ce qui était un passionnant Grand Prix d’Arabie saoudite.

L’attente était grande pour la course sous les feux de Djeddah, compte tenu de l’enjeu de la course au Championnat du monde, et elle a certainement été au rendez-vous.

Et c’était le départ parfait pour Mercedes, avec Hamilton et Bottas gardant Verstappen à distance de la ligne et gardant les deux premières places.

Il y a eu un moment difficile pour Sergio Perez, cependant, après qu’il se soit enfermé au virage 1 et qu’il soit presque allé directement dans le dos de son coéquipier Red Bull. Cependant, la catastrophe a été évitée et les premières bousculades ont été négociées principalement en toute sécurité sur tout le terrain.

Voir tout le monde passer le premier tour en toute sécurité…#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/MIPBL0uIVX – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

Hamilton a rapidement creusé un écart d’une seconde sur son coéquipier et Verstappen a pris une autre seconde de retard, alors que les pilotes s’installaient dans la course.

Après un départ sûr, cependant, la voiture de sécurité a été sortie après la chute de Mick Schumacher au virage 22, sa Haas subissant un survirage à l’entrée et entrant en collision avec les barrières. Il a déclaré qu’il allait bien, mais cela a déclenché un mélange de stratégies se déroulant dans la voie des stands.

Hamilton et Bottas se sont tous deux arrêtés – mais le rythme apparemment lent de Bottas devant Verstappen était à son grand désarroi et à celui de Red Bull. Mais le Néerlandais a choisi de rester à l’écart et Hamilton s’est rangé derrière son rival pour le titre en P2, avec des pneus durs sur sa voiture avec le potentiel d’arriver à la fin de la course.

Cependant, le drapeau rouge a été agité quelques tours plus tard. Cela a permis à Verstappen de changer ses pneus pour le redémarrage, lui donnant l’avance nette de la course et conduisant Hamilton à se demander à quoi servait l’arrêt – le laissant naturellement furieux de la façon dont il a réussi à perdre la tête.

Un redémarrage arrêté suivrait cependant, donnant à chacun une seconde chance de gagner la position de piste au début du tour 15. Mais le drapeau rouge était bientôt de nouveau sorti dans des circonstances différentes.

Au redémarrage, Hamilton a devancé Verstappen avant le virage 1, mais le pilote Red Bull a coupé le départ et a regagné sa position, compromettant la sortie du pilote Mercedes.

Cela a permis à Esteban Ocon, qui était un autre bénéficiaire du premier drapeau rouge, de dépasser Hamilton et d’accéder à la deuxième place de la course, laissant une décision à prendre concernant les deux prétendants au Championnat du monde.

🚨 Verstappen retombera derrière Hamilton au prochain redémarrage, déclare Michael Masi… Cela signifiera un autre redémarrage permanent avec Ocon en P1, Hamilton en P2 et Verstappen en P3. Seulement 16 tours et on sent qu’on a besoin de s’allonger ! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/0Fu9rVn2JT – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

Mais le drapeau rouge a été sorti après une collision majeure qui a vu Sergio Perez faire demi-tour au virage 3, Nikita Mazepin s’empilant à grande vitesse dans le dos de George Russell – laissant les trois pilotes hors de la course.

Le directeur de course Michael Masi a ensuite été entendu en liaison avec Mercedes et Red Bull, avec une « offre » faite à Red Bull pour permettre à Verstappen de commencer derrière Hamilton sur la grille pour le prochain redémarrage debout, Ocon commençant P1.

Cela a été accepté par Red Bull, sachant que la situation aurait été renvoyée aux commissaires sportifs s’ils ne s’étaient pas conformés, ce qui aurait pu signifier une sanction plus sévère pour Verstappen.

La course n’avait que 16 tours et un troisième départ depuis la grille a ensuite eu lieu. Mais même si le pilote Red Bull a été pénalisé, il est vite revenu en tête de la course, sautant vers l’intérieur d’Ocon et Hamilton.

Hamilton s’est retrouvé coincé entre les deux voitures avant le virage 1, passant brièvement en P3 avant de dépasser l’Alpine à la fin du tour – laissant les deux prétendants au titre courir dans les deux premières positions.

Hamilton est cependant entré en contact avec le côté gauche de la voiture d’Ocon au redémarrage, avec de possibles dommages à l’aile avant pour le pilote Mercedes.

La voiture de sécurité virtuelle a été déployée quelques tours plus tard alors que Yuki Tsunoda s’emmêlait avec Sebastian Vettel plus loin dans le peloton, mais le pilote AlphaTauri a finalement pu démarrer – bien que sans son aileron avant, et il a reçu une pénalité de cinq secondes pour ses ennuis.

Le VSC était allumé et éteint pendant les 10 tours suivants, avec des débris éparpillés sur la piste après que Vettel soit entré en collision avec l’ancien coéquipier de Ferrari, Kimi Raikkonen.

Verstappen détenait une avance d’environ 1,5 seconde sur Hamilton, avec 18 tours à faire lorsque les voitures ont enfin pu rouler à nouveau à pleine vitesse.

Cependant, la paire s’est rapprochée et Hamilton a tenté de dépasser son rival pour le titre en se dirigeant vers le virage 1. Il s’est rapproché à l’extérieur, Verstappen est allé en profondeur et ils sont partis ensemble.

Le pilote Red Bull a ensuite reçu l’ordre de céder la place à Hamilton, mais le pilote Mercedes est ensuite entré en collision avec Verstappen à nouveau alors qu’il ralentissait en direction du dernier virage.

Les écouteurs de Michael Masi en ce moment : #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/xOVt1EWL2N – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

« Ce gars est f ****** fou, mec » est venu le message à la radio de l’équipe de Hamilton, et le directeur sportif de Mercedes, Ron Meadows, était incandescent de rage alors qu’il passait à la radio FIA avec Masi – sans apparemment aucune clarté sur le mouvement relayé au mur des stands Mercedes.

Mais encore plus de drames étaient encore à venir. Verstappen a ensuite semblé laisser passer Hamilton au virage 27, puis a tout de suite repris la place en reprenant la tête.

Quelques secondes plus tard, cependant, la nouvelle d’une pénalité de cinq secondes pour le Néerlandais après avoir forcé Hamilton à s’arrêter au redémarrage est apparue. Mais après cela, il a de nouveau laissé passer le Britannique pour prendre la tête, et il a commencé à s’éloigner de son rival pour le titre, qui perdait l’adhérence de ses pneus médiums.

Verstappen n’avait pas suffisamment d’écart derrière lui par rapport à Esteban Ocon pour être en mesure de ravitailler et de sortir devant pour signer le tour le plus rapide, ce qui signifie qu’il a dû entretenir ses pneus à la maison.

Hamilton a gardé le meilleur point au tour pour lui-même, ce qui signifie que la course au titre se déroulera jusqu’à la dernière manche de cette saison de Formule 1 classique de tous les temps. Verstappen mène officiellement le championnat du monde sur le compte à rebours, nous laissant avec l’épreuve de force pour le titre que nous voulions tous.

Classement des courses

1 Lewis Hamilton Mercedes 3 arrêts

2 Max Verstappen1 Red Bull 11.825s 2 arrêts

3 Valtteri Bottas1 Mercedes 27.754s 3 arrêts

4 Esteban Ocon5 Alpine 27.633s 2 arrêts

5 Daniel Ricciardo6 McLaren 40.121s 2 arrêts

6 Pierre Gasly AlphaTauri 41.613s 2 arrêts

7 Charles Leclerc3 Ferrari 46.648s 3 arrêts

8 Carlos Sainz7 Ferrari 46.606s 2 arrêts

9 Antonio Giovinazzi1 Alfa Romeo Racing 58.505s 2 arrêts

10 Lando Norris3 McLaren 61.358s 3 arrêts

11 Lance Stroll Aston Martin 77.212s 3 arrêts

12 Nicholas Latifi4 Williams 83.249s 3 arrêts

13 Fernando Alonso Alpine 1 TOUR 4 arrêts

14 Yuki Tsunoda6 AlphaTauri 1 TOUR 3 arrêts

15 Kimi Raikkonen3 Alfa Romeo Racing 1 TOUR 3 arrêts

R Sebastian Vettel Aston Martin 1 TOUR 3 arrêts

R Sergio Perez Red Bull

George Russell Williams

R Nikita Mazepin Haas

R Mick Schumacher Haas