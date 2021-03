Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Bahreïn après que Max Verstappen ait été invité à lui donner la tête avec trois tours à faire alors que le fils de Michael Schumacher fait ses débuts

Le champion du monde Lewis Hamilton a résisté à Max Verstappen à la mort pour remporter le Grand Prix de Bahreïn de manière dramatique.

Dans une fin fascinante à la course d’ouverture de l’année, Hamilton et Verstappen se sont battus au drapeau à damier, Hamilton franchissant la ligne d’arrivée à seulement 0,7 seconde d’avance sur son rival.

Hamilton célèbre avoir remporté le Grand Prix de Bahreïn

Verstappen semblait être sur le point de remporter la victoire après avoir dépassé Mercedes Drive Hamilton à l’extérieur du virage 4, avec seulement trois tours à faire.

Mais le Néerlandais a été chargé par son équipe Red Bull de redonner le poste à Hamilton, craignant que leur pilote vedette ne soit pénalisé par les commissaires sportifs pour avoir quitté la piste.

Hamilton a ensuite réussi à garder Verstappen à distance pour les derniers tours pour remporter la 96e course de sa vie dans sa poursuite d’un huitième titre mondial sans précédent.

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a terminé troisième, le Britannique Lando Norris quatrième pour McLaren.

Hamilton ne l’a pas fait à sa manière à Bahreïn, admettant que c’était l’une de ses courses les plus difficiles

Debout, les mains sur les hanches, Verstappen, qui est parti de la pole position, a déclaré: «C’est dommage mais il faut voir le positif parce que nous leur livrons le combat.»

Hamilton a ajouté: «Quelle course difficile c’était. S’arrêter tôt allait être difficile mais il fallait couvrir Max. Cela allait prendre quelque chose d’assez spécial.

«Max était partout sur moi à la fin, mais j’ai presque réussi à le retenir et ce fut l’une des courses les plus difficiles que j’ai eues depuis un moment.

«Chaque année, ils parlent du moment où vous atteignez votre apogée, et j’y suis et Max va vraiment bien aussi, donc ça va nous prendre tout et plus, mais j’aime le défi, et j’aime ce que je fais . »

Verstappen a presque battu Hamilton mais a dû rendre la première place

Hamilton s’est arrêté deux fois pour des pneus plus tôt que Verstappen dans le but de saper la voiture Red Bull.

Après le deuxième tour d’arrêts, Verstappen a quitté la voie des stands 8,5 secondes derrière Hamilton avec 16 tours à faire.

Cela a fourni un point culminant à la bouche alors que Verstappen, le pilote désespéré de détrôner Hamilton en tant que dirigeant de la F1, se mit à courir après son homme.

Et au 53e tour sur 56 sous les lumières du circuit international de Sakhir, Verstappen semblait avoir fait exactement cela, en contournant la machine noire de son rival.

Mais Red Bull a été chargé par les stewards d’ordonner à Verstappen de rendre la place.

Mick Schumacher était le dernier des finissants dans sa première course de Formule 1

Hamilton a remporté six des sept derniers titres, son équipe Mercedes remportant les championnats pilotes et constructeurs chaque année depuis 2014.

Mais le week-end encourageant de Verstappen – le Néerlandais volant en tête de chaque séance d’entraînement et remportant la pole tout en courant Hamilton jusqu’au drapeau – suggère que le Britannique, recordman, se verra offrir son défi le plus difficile de ces derniers temps et la perspective alléchante d’un an. bats toi.

Sergio Perez a terminé cinquième à ses débuts avec Red Bull après avoir été contraint de partir de la voie des stands à la suite de problèmes techniques sur le tour de parade.

À son retour dans le sport après une interruption de deux ans, Fernando Alonso n’a pas réussi à marquer le drapeau après une panne de frein, tandis que Sebastian Vettel a boité au 15e rang lors de sa première apparition à Aston Martin. Le quadruple champion du monde s’est écrasé sur Esteban Ocon d’Alpine lors d’un week-end dur pour l’ancien Ferrari.

Mick Schumacher a terminé 16e et dernier tandis que les débuts de son coéquipier Haas Nikita Mazepin n’ont duré que trois virages alors qu’il s’écrasait.