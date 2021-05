Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d’Espagne devant Max Verstappen alors que son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas a ordonné de ne pas le retenir

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d’Espagne grâce à l’aide de son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas, qui lui a permis d’exécuter un pari au stand.

À la fin, il a dépassé son rival du championnat Max Verstappen avec seulement six tours à faire pour remporter la victoire dans une course à bout de souffle.

Hamilton célèbre sa victoire en Espagne

Hamilton semblait avoir raté sa chance sur le Circuit de Catalunya de Barcelone lorsqu’il a été laissé de côté sur du vieux caoutchouc pendant quatre tours de plus que son rival.

Mais Mercedes a surpris Red Bull, arrêtant Hamilton pour la deuxième fois, laissant le champion du monde 24 tours pour renverser un déficit de 22 secondes.

Un Hamilton irréprochable a livré avec un retour d’expert pour étendre son avance sur Verstappen à 14 points. Valtteri Bottas a terminé troisième pour Mercedes devant Charles Leclerc et Sergio Perez de Ferrari dans l’autre Red Bull.

«C’était un long chemin à parcourir, mais un bon pari et une très bonne stratégie de la part de l’équipe», a-t-il déclaré.

Verstappen a raté la victoire

«Un arrêt unique est très difficile à réaliser et j’étais sur le point d’avoir une chance de le dépasser avant de me battre pour la deuxième fois. J’étais en conflit mais j’ai fait ce que l’équipe a demandé et c’est parce qu’il y a une grande confiance. C’est un travail remarquable de la part de chacun dans cette équipe. Quelle journée.”

Hamilton a commencé la course sur le dos après avoir perdu la tête dans le virage d’ouverture.

Hamilton n’était pas vraiment lent de ses marques, mais le champion du monde a offert à son rival au titre une ouverture au premier virage et Verstappen n’avait pas besoin d’une deuxième invitation.

Plus audacieux et plus courageux sur les freins, Verstappen a lancé sa Red Bull à l’intérieur de la Mercedes de Hamilton. Hamilton s’est tourné vers le droitier et est venu à quelques millimètres de son contact avec Verstappen avant de concéder la position.

Une voiture de sécurité a été déployée au neuvième tour après la panne de Yuki Tsunoda au virage 10, mais lorsque la course a repris deux tours plus tard, Verstappen a laissé Hamilton à la traîne pour conserver la tête.

C’était une course passionnante en Espagne

À partir de là, Hamilton était sur les talons avec l’Anglais à seulement une demi-seconde de retard lorsque Verstappen a été le premier à cligner des yeux, s’arrêtant pour des pneus au 24e tour.

Mais l’équipage de Red Bull a tardé à faire boulonner le pneu arrière gauche de Verstappen sur sa voiture, semblant confier l’initiative à Hamilton et à Mercedes.

Cependant, Hamilton est resté à l’écart pendant quatre tours supplémentaires et avec Verstappen, sur du caoutchouc frais, tournant plus vite que son rival, tout avantage du champion du monde a été perdu.

En effet, lorsque Hamilton est sorti des stands au 28e tour, il était à six secondes de retard. Hamilton était alors sur une charge, et en quelques tours, il était de retour sur la boîte de vitesses du Néerlandais.

Mais avec des dépassements sur cette piste parmi les plus difficiles du calendrier, Mercedes a surpris en appelant Hamilton pour un deuxième arrêt avec 24 tours de course à courir.

«Jusqu’où dois-je rattraper?» dit un Hamilton essoufflé.

«Actuellement 22 secondes», a répondu l’ingénieur de course Pete Bonnington. «Nous l’avons déjà fait», a-t-il ajouté, faisant référence au Grand Prix de Hongrie 2019 lorsque Hamilton a parié sur un deuxième arrêt au stand et dépassé Verstappen pour la tête avec seulement trois tours à courir.

Verstappen, qui devait maintenant soigner son caoutchouc jusqu’au drapeau, commençait à ressentir la pression. «Je ne vois pas comment nous allons arriver à la fin», a-t-il déclaré avec 18 tours à faire.

Bottas célèbre avec Hamilton bien qu’on lui ait dit de se mettre hors de son chemin pendant la course

Bottas, désynchronisé avec Hamilton, et en deuxième position, a ensuite été mis hors de portée de son coéquipier.

“Lewis se bat pour la victoire, nous avons une stratégie différente de lui”, a déclaré le Finlandais au 50e tour. Un tour plus tard, Bottas a été exhorté: “Ne retenez pas Lewis.”

Bottas a si souvent obéi à la lettre aux ordres de l’équipe, mais il n’a pas facilité la tâche à Hamilton, l’Anglais devant se frayer un chemin au virage 10 et perdre sans doute du temps dans sa poursuite de Verstappen.

Mais au grand soulagement du directeur de l’équipe, Toto Wolff Hamilton a réussi, et avec 14 tours à faire, il était à 10 secondes de Verstappen.

Au début du 59e tour, Verstappen n’avait que 1,5 seconde d’avance et au 60e tour, Hamilton était à portée de frappe alors qu’ils descendaient la ligne droite des stands.

Hamilton a suivi Verstappen à plus de 200 mph avant de sauter à gauche de son rival impuissant et de faire le tour de l’extérieur pour la 98e victoire de sa superbe carrière.

«C’est ce que nous envisageons, Lewis», a déclaré Bonnington à la radio. “Bon travail.” Wolff lança ses bras en l’air alors que son pilote vedette effectuait un brillant retour.

Verstappen s’est opposé la fois suivante pour prendre un train de pneus neufs avant de réclamer un point bonus pour le tour le plus rapide de la course.

Ailleurs, Daniel Ricciardo a terminé sixième pour McLaren, avec son coéquipier Lando Norris huitième. Carlos Sainz a divisé les pilotes McLaren en terminant septième.