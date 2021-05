Lewis Hamilton remporte le troisième Laureus Award

Lewis Hamilton a remporté son troisième prix Laureus, étant le premier récipiendaire du nouveau prix Athlete Advocate.

Hamilton a été le co-vainqueur du prix du sportif mondial de l’année l’année dernière avec le footballeur barcelonais Lionel Messi.

C’était la deuxième fois qu’il mettait la main sur un prix après avoir été nommé Percée de l’année en 2008 lorsqu’il a remporté son tout premier championnat du monde.

Après sa victoire en 2020, Hamilton a déclaré: «Merci, Laureus Sport, pour cet incroyable prix du sportif mondial de l’année.

“Penser que mon nom va s’inscrire aux côtés des légendes qui ont remporté ce prix avant moi est vraiment humiliant.”

le Mercedes Cette année encore, le pilote a été nominé pour cela aux côtés de l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, de la star du tennis Rafael Nadal et du basketteur LeBron James.

Il ne l’a pas gagné cependant, Nadal le réclamant à la place après avoir égalé le record de Roger Federer de 20 tournois du Grand Chelem.

🏆 Le défenseur des athlètes Laureus de l’année 2021 est @LewisHamilton Tout en battant des records sur la piste en route vers un septième titre @ f1, Lewis a été une figure vraiment inspirante, utilisant sa plate-forme pour sensibiliser aux injustices dans le monde 🖤 # Laureus21 pic.twitter.com/YOWCHhq2NC – Laureus (@LaureusSport) 6 mai 2021

Cependant, Hamilton n’a pas terminé la soirée les mains vides, recevant un tout nouveau prix pour le travail qu’il a accompli dans la lutte contre le racisme au cours de la dernière année.

«Un immense merci à la Laureus World Sports Academy de m’avoir remis cet incroyable prix», a-t-il déclaré.

«Cette dernière année a été incroyablement difficile pour un si grand nombre, mais il a également été réconfortant de voir le pouvoir de nos voix collectives susciter de nouvelles conversations et des changements. L’impact de chacun d’entre vous qui vous êtes levé est tellement inspirant, alors je tiens à vous remercier. Continuez à vous battre, continuez à faire briller votre lumière.

«La montée mondiale pour s’attaquer au problème de longue date du racisme systémique et des inégalités dans notre société a été monumentale, mais nous devons continuer à nous battre. Nous devons tous nous considérer comme responsables d’apporter des changements positifs dans notre monde et nous tenir responsables, afin que les promesses de l’année dernière se transforment en actions.

«Je crois vraiment qu’ensemble, nous y arriverons, et je me tiens donc à vos côtés pour avancer. Je vous envoie tous de l’amour et de la positivité, restez en sécurité. Merci.”

L’équipe de Hamilton, Mercedes, n’a cependant rien gagné, le Bayern Munich ayant été nommé meilleure équipe de l’année après avoir connu l’année la plus réussie de son histoire.

