Lewis Hamilton remporte sa 100e victoire en Formule 1 après l’effondrement dramatique de Lando Norris lors du Grand Prix de Russie détrempé par la pluie, pour revendiquer une avance de deux points sur Max Verstappen

Lewis Hamilton a remporté son 100e Grand Prix à la manière d’un blockbuster, volant la victoire à Lando Norris dans les phases finales alors que la pluie a provoqué la course de Formule 1 la plus excitante que la Russie ait jamais vue.

Le septuple champion du monde est devenu le tout premier centurion du sport alors qu’un Autodrom de Sotchi normalement modéré a produit son plus grand événement de tous les temps.

Hamilton a été félicité par Norris après la course, qui a probablement gardé son casque pour cacher les larmes

Norris a perdu son avance sur Sainz au deuxième virage, mais s’est rétabli pour faire une démonstration impressionnante – avant la pluie

Cela avait été une longue attente pour Hamilton de franchir le pas de 99 victoires en course, avec sa dernière victoire à Silverstone en juillet, et cela semblait presque impossible aujourd’hui car la course a réservé de nombreuses surprises.

Norris a rapidement perdu sa première pole position durement gagnée au profit de son ancien coéquipier Carlos Sainz au départ, alors que la Ferrari dépassait la McLaren dans la descente au deuxième virage, Lewis Hamilton perdant également du terrain depuis la quatrième place.

Les premiers changements de pneus d’un certain nombre de leaders semblaient avoir donné un avantage, mais Hamilton et Norris sont restés à l’écart et ont gagné du rythme.

Après les arrêts de la paire, une bataille épique et inattendue s’est déroulée entre les deux pilotes britanniques, Norris gardant simplement Hamilton à distance et hors de la fenêtre d’une seconde du DRS.

Norris semblait garder Hamilton à distance, avant que la pluie ne gâche tout

La pluie est arrivée avec cinq tours à faire, et avec les deux pilotes désireux de rester en dehors et de se battre sur des slicks, Mercedes a forcé Hamilton à se rendre au stand, ce qui s’est avéré être un geste de génie.

La pluie s’est déplacée du secteur deux pour couvrir toute la piste, et il est rapidement devenu évident que les chances de victoire de Norris étaient terminées, le pilote de 21 ans perdant l’arrière de sa voiture et ses chances de podium.

Max Verstappen est passé de la dernière place sur la grille à la deuxième place derrière Hamilton, ce qui signifie qu’il n’a que deux points de retard sur le Britannique dans cette course au titre historique.

Hamilton et Verstappen auraient facilement pu tous les deux terminer avec zéro point, mais restent à la place à deux points d’écart dans cette course au titre extraordinaire

Les chances de Norris de conserver sa pole position étaient peu probables en raison de la course importante au virage deux, mais c’était une limitation des dégâts car il a réussi à rester derrière son ancien coéquipier Sainz.

Hamilton cherchait à gagner du terrain sur son rival pour le titre Verstappen qui a commencé à l’arrière de la grille après un changement de moteur, mais a pris un départ terrible, passant de la quatrième à la septième place après avoir été écrasé par Lance Stroll.

Hamilton a passé la première moitié de la course coincé derrière un train DRS en septième position, Verstappen faisant du terrain depuis le fond de la grille.

Verstappen s’est frayé un chemin dans le peloton, embarrassant Bottas avec une passe facile au virage 4

Norris a pris la tête de son bon ami Sainz au 13e tour, mais les voitures entre Norris et Hamilton ont commencé à s’arrêter, ressemblant à un changement de pneus précoce était la stratégie favorable.

Cependant, la paire de Britanniques a continué d’augmenter son rythme, et après les deux boxes, Hamilton a commencé à refluer avec les 10 secondes d’avance de Norris.

Norris semblait bien parti pour battre le record de Hamilton en tant que plus jeune vainqueur de course britannique, gardant le champion en titre à distance, mais la pluie a tout changé.

Norris tenait Hamilton à distance, jusqu’à ce que le temps change

Commençant juste dans le secteur médian du circuit, Norris et Hamilton ont lutté dans des zones humides avant de reprendre la course, refusant les appels de leurs équipes pour se rendre aux intermédiaires.

Mais à mesure que les précipitations augmentaient, Mercedes a convaincu Hamilton de faire le changement, et peu de temps après, Norris perdait de la traction à chaque virage.

L’inévitable s’est ensuite produit lorsque Norris a glissé, permettant à Hamilton de passer et de remporter sa 100e victoire.

Hamilton était content que l’attente de sa 100e victoire soit terminée

Verstappen a suivi son prétendant au titre, perdant son avance au titre, mais n’étant qu’à deux points de Hamilton après avoir gagné 18 places.

Norris n’a pas tardé à assumer la responsabilité de la décision désastreuse après la course, affirmant que l’équipe voulait qu’il vienne.

“Je ne sais pas où commencer. Je suis malheureux, dévasté d’une certaine manière », a-t-il déclaré. «Nous avons appelé à rester en dehors et nous le maintenons.

Un Norris clairement vidé félicite Hamilton après la course

«Ce n’était pas le bon à la fin de la journée, mais j’ai pris la décision tout autant que l’équipe. C’était plutôt parce qu’ils pensaient que je devais boxer et j’ai décidé de rester en dehors.

“C’était ma décision, je pensais que c’était la voie à suivre.

« Je ne pense pas que cela change trop. J’avais la confiance d’avance que j’étais capable de le faire [leading a race] et je me sens capable de le faire depuis un moment. Donc je ne pense pas que cela ait vraiment changé. C’est juste un peu de chagrin.

Hamilton a rendu hommage à Norris après sa victoire, les deux ayant échangé un câlin lors de l’entretien de victoire de Hamilton

La paire a ensuite été placée l’une à côté de l’autre dans l’enclos des médias, Hamilton indiquant clairement que la course avait été gagnée et perdue sur le mur des stands.

« Vous ne vouliez pas entrer ? Moi non plus!” dit-il à Norris.

Norris a finalement terminé septième en piste, mais il perdra probablement des points en dérivant au-dessus de l’entrée des stands lorsqu’il s’est finalement arrêté pour des pneus pluie.

La Formule 1 sera de retour dans deux semaines, de retour en Turquie, où Hamilton a remporté son septième titre mondial, un record, la saison dernière.

Les choses sont cependant très différentes cette fois-ci, avec Verstappen à seulement deux points de retard et prêt à poursuivre l’un des meilleurs combats pour le titre que le sport ait jamais vu.

