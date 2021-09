Lewis Hamilton remporte sa 100e victoire en Formule 1 après l’effondrement dramatique de Lando Norris lors du Grand Prix de Russie détrempé par la pluie, pour revendiquer une avance de deux points sur Max Verstappen

in

Lewis Hamilton a remporté son 100e Grand Prix à la manière d’un blockbuster, volant la victoire à Lando Norris dans les phases finales alors que la pluie a provoqué la course de Formule 1 la plus excitante que la Russie ait jamais vue.

Le septuple champion du monde est devenu le tout premier centurion du sport alors qu’un Autodrom de Sotchi normalement modéré a produit son plus grand événement de tous les temps.

.

Hamilton a été félicité par Norris qui a perdu ses chances de remporter la toute première victoire

Cela avait été une longue attente pour Hamilton de franchir le pas de 99 victoires en course, avec sa dernière victoire à Silverstone en juillet, et cela semblait presque impossible aujourd’hui car la course a réservé de nombreuses surprises.

Norris a rapidement perdu sa première pole position durement gagnée au profit de son ancien coéquipier Carlos Sainz au départ, alors que la Ferrari dépassait la McLaren dans la descente au deuxième virage, Lewis Hamilton perdant également du terrain depuis la quatrième place.

Les premiers changements de pneus d’un certain nombre de leaders semblaient avoir donné un avantage, mais Hamilton et Norris sont restés à l’écart et ont gagné du rythme.

Après les arrêts de la paire, une bataille épique et inattendue a abouti entre les deux pilotes britanniques, Norris gardant simplement Hamilton à distance et hors de la fenêtre DRS d’une seconde.

Norris semblait garder Hamilton à distance, avant que la pluie ne gâche tout

La pluie est arrivée avec cinq tours à faire, et avec les deux pilotes désireux de rester en dehors et de se battre sur des slicks, Mercedes a forcé Hamilton à se rendre au stand, ce qui s’est avéré être un geste de génie.

La pluie s’est déplacée du secteur deux pour couvrir toute la piste, et il est rapidement devenu évident que les chances de victoire de Norris étaient terminées, le pilote de 21 ans perdant l’arrière de sa voiture et ses chances de podium.

Max Verstappen est passé de la dernière place sur la grille à la deuxième place derrière Hamilton, ce qui signifie que la paire n’est séparée que de deux points dans cette course au titre historique.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.