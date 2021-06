Lewis Hamilton renforce son implication dans le combat contre Red Bull

in

Lewis Hamilton a « redoublé sa contribution » chez Mercedes dans la lutte contre Red Bull, selon le directeur technique James Allison.

Actuellement sur une série de sept doubles de titres pilotes et constructeurs qui a commencé en 2014, Mercedes est naturellement entré dans la campagne 2021 en tant que favori, bien que jusqu’à présent, la résistance à laquelle ils ont été confrontés de la part de Red Bull ait été puissante.

L’équipe autrichienne a désormais remporté quatre victoires consécutives et compte 40 points d’avance sur Mercedes au championnat des constructeurs.

Et après sa victoire dominante au Grand Prix de Styrie, Max Verstappen détient désormais une avance de 18 points sur Hamilton au classement des pilotes alors qu’il cherche à répéter ses exploits au Red Bull Ring pour le prochain Grand Prix d’Autriche.

Mais face à cette nouvelle compétition, Allison a assuré que le septuple champion de Mercedes, Hamilton, avait redoublé d’efforts pour s’assurer que Red Bull ne mette pas fin à sa domination à l’ère du turbo hybride.

“Il veut conduire une voiture qui lui permette de montrer ses compétences”, a déclaré Allison sur le podcast F1 Nation.

«Mais il est absolument brillant pour nous dans ces circonstances, car il est tellement concentré sur la victoire et sur les championnats que sa réponse à une situation comme celle-ci consiste simplement à redoubler sa contribution.

“Il était dans notre usine à faire beaucoup de tours de simulateur la semaine dernière, et il s’engage comme tout le monde à s’assurer que nous trouvons l’avantage dont nous avons besoin pour pouvoir mettre la pression sur le Red Bull devant, et vous le voyez à son le meilleur absolu.

Verstappen et Hamilton menant la charge pour leurs équipes respectives, les seconds pilotes pour Red Bull et Mercedes deviennent alors cruciaux dans la bataille des constructeurs.

Pour Bottas, il y a eu pas mal de critiques, le Finlandais étant déjà derrière Verstappen de 82 points, bien qu’il ait eu sa juste part de malchance.

Cela étant dit, Allison pense que Bottas continue de jouer un rôle crucial dans le soutien de la candidature de Mercedes pour les titres.

“Valtteri est celui dont l’humeur est un peu plus immuable, il reste le genre de personnage implacable qu’il a toujours été”, a-t-il expliqué.

« Il a eu un bon week-end en voiture [in Styria], se qualifiant une moustache devant Lewis, et était déterminé à obtenir tous les points possibles du week-end.

“Nous voyons donc le meilleur d’eux pour nous soutenir et nous pousser, mais d’une manière qui est utile, pas en quelque sorte pointue du doigt ou destructrice.”

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Bottas n’est pas étranger aux discussions sur son remplacement chez Mercedes, bien que cette fois-ci, les appels à George Russell pour tenter sa chance avec l’équipe soient encore plus forts.

Le junior de Mercedes est dans la dernière saison de son contrat de trois ans chez Williams, et avec le contrat de Bottas également en cours, ce sont des moments cruciaux dans la carrière du Finlandais en Formule 1.

Et Allison a déclaré que les week-ends comme le GP de Styrie sont “extrêmement utiles” pour Bottas lorsqu’il s’agit de prouver sa valeur.

« Il est très, très désireux de montrer qu’il est digne de sa place dans l’équipe et [being] un pilote de premier plan, et un week-end comme le dernier, lui est extrêmement utile à cet égard », a-t-il confirmé.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !