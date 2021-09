Lewis Hamilton répond à Helmut Marko après un doute sur la blessure de Monza

Lewis Hamilton a défendu ses propos selon lesquels il avait été blessé à la suite de l’accident de Monza après avoir été interrogé par Helmut Marko.

Hamilton, selon lui-même et l’équipe, s’est retrouvé avec une douleur au cou et un mal de tête après être entré en collision avec son rival pour le titre Max Verstappen lors du Grand Prix d’Italie.

Au cours de l’incident, le Red Bull de Verstappen est allé au-dessus du cockpit de Hamilton, entrant en contact avec sa tête, mais heureusement, le Halo a subi la plus grande partie de l’impact.

Depuis l’incident, le directeur du programme de pilotes de Red Bull, Marko, a remis en question l’étendue des blessures subies par Hamilton et, avant le Grand Prix de Russie, a réitéré ses doutes.

Hamilton a cependant déclaré qu’il ne faisait pas une histoire de l’incident en étirant la vérité de sa douleur, tout en soulignant qu’il n’avait en aucune façon été dramatique avec l’inconfort qu’il a décrit.

“Je veux dire que je n’écoute pas vraiment ce dont parlent ces personnes”, a déclaré Hamilton à l’Express alors qu’il s’adressait aux paroles de Marko avant le Grand Prix de Russie.

“Je pense que j’ai vraiment ressenti un peu de douleur après la course, puis j’ai dit que j’allais le faire vérifier et j’ai travaillé avec Angela [Cullen, Hamilton’s physiotherapist and assistant] juste après la course et pendant le vol, nous avons eu des examens le lendemain et nous avons travaillé dessus toute la semaine avec l’acupuncture et tout.

« Je n’ai pas dit que j’étais en train de mourir. Bien sûr, conscient du fait qu’en une milliseconde, tout peut arriver.

«Et donc je me suis senti reconnaissant. C’était difficile. C’était intense.

«Je traversais beaucoup d’émotions différentes, je n’ai pas toujours géré les choses au mieux.

“Et c’est normal, il y a beaucoup de pression de votre part en travaillant dans une grande équipe, il y a beaucoup d’attentes et de pression parce que le désir de gagner est énorme.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait encore de la douleur en arrivant pour le GP de Russie, Hamilton a répondu : « Non, heureusement pas.

“J’ai vraiment eu de la chance d’avoir Angela avec moi toute la semaine, elle était censée rentrer à la maison mais elle est restée avec moi toute la semaine.

“Beaucoup de bons traitements positifs, beaucoup de yoga et j’ai réussi à retourner au gymnase et à me sentir bien, donc très chanceux.”

Plusieurs anciennes stars de la F1 ont maintenant suggéré que davantage d’accidents se produiraient probablement entre Hamilton et Verstappen, mais Hamilton a déclaré qu’il était important que les deux continuent de se battre “dur et juste”.

“La chose la plus importante est que nous nous battions dur et juste”, a déclaré Hamilton aux journalistes.

« Je ne doute pas que nous serons tous les deux professionnels et que nous poursuivrons la saison. »

Et avec huit manches de la saison restantes, Hamilton a souligné la nécessité de courir également «intelligemment» plutôt que de risquer de tout jeter pour un seul virage, comme ce fut le cas à Monza.

“En fin de compte, vous devez être intelligent, parfois vous n’arrivez pas à un virage, et vous devez vous assurer de ne pas subir de dégâts et de pouvoir vous battre dans le prochain virage”, a-t-il expliqué. .

« Il faut trouver un équilibre là-dedans. Vous ne pouvez pas tout gagner dans un coin.