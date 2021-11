Lewis Hamilton répond aux éloges de Damon Hill après la victoire de Sao Paulo

Lewis Hamilton a déclaré qu’il « ne vieillit jamais » d’entendre des éloges aussi élevés de la part de pilotes qu’il admire, dans ce cas après l’évaluation de Damon Hill de sa victoire au Brésil.

Le champion du monde 1996 Hill a tweeté après la course et a déclaré: « C’était l’un des meilleurs disques que j’ai jamais vu en F1. Par n’importe qui. Tout à fait génial », tandis que le futur coéquipier de Hamilton, George Russell, l’a qualifié de « bête absolue » après sa performance à Interlagos.

Le pilote Mercedes a gagné 15 places lors des qualifications du sprint de samedi, avant de passer de la 10e place sur la grille pour remporter une course palpitante à Interlagos dimanche.

Hamilton lui-même a déclaré qu’il pensait que la course était l’un des meilleurs week-ends, sinon le meilleur de sa carrière, compte tenu des deux pénalités qu’il a réussi à surmonter pour gagner.

Mais après avoir reçu une telle réponse de quelqu’un qu’il a soutenu dans son enfance, Hamilton a déclaré qu’il était reconnaissant pour ses paroles dimanche – ainsi que pour le soutien que Hill lui a offert dans sa carrière en Formule 1.

Je vais envoyer à F1 ma facture de pressing. Un peu en sueur après ça ! #f1 – Damon Hill (@HillF1) 14 novembre 2021

« Eh bien, il ne vieillit jamais d’entendre les commentaires positifs d’un si grand pilote à Damon », a déclaré Hamilton aux journalistes après la course.

« Je me souviens avoir été un grand fan de lui quand j’étais plus jeune, quand il courait et évidemment nous sommes maintenant des hommes, nous n’en avons pas trop… mais j’ai toujours admiré Damon et je pense qu’il a toujours été super de soutien, donc j’apprécie vraiment cela.

« Je pense vraiment, d’après mon expérience personnelle, que cela a été l’un des plus difficiles, sinon le plus difficile avec les choses auxquelles nous avons été confrontés pendant le week-end, mais en termes de pilotage, j’ai l’impression que c’est peut-être mon meilleur …

« C’est difficile à dire, parce que j’ai eu tellement de courses mais je m’avance maintenant, rattrapant Damon », a-t-il plaisanté. « Mais non, je suis reconnaissant pour ça, merci Damon. »

Hamilton s’est ramené à 14 points de son rival pour le titre Max Verstappen avec sa victoire, dépassant le pilote Red Bull en bonne voie pour prendre la tête de la course dans des circonstances dramatiques.