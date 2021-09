Lewis Hamilton révèle des blessures après un accident avec Max Verstappen alors que le Britannique affirme que son rival « savait ce qui allait se passer »

in

Lewis Hamilton a révélé qu’il avait mal au cou et qu’il se sentait raide après que la voiture de Max Verstappen ait atterri sur lui lors du Grand Prix d’Italie.

Les rivaux du titre se sont écrasés ensemble à Monza lorsque l’as de Red Bull Verstappen a tenté de dépasser son rival dans la Mercedes.

.

Hamilton est heureusement sorti indemne de l’accident

Dans une chicane, la voiture du pilote d’origine belge a touché des pneus avec ceux du Britannique, la faisant rebondir.

L’arrière de la machine de Verstappen a atterri sur Hamilton, qui a été protégé des blessures graves par le système de halo installé dans la voiture.

Et après la course, il a révélé qu’il souffrait de problèmes mineurs après l’accident.

Hamilton a déclaré à Sky Sports: «Je suis un peu raide et un peu douloureux au cou. Elle (la voiture de Verstappen) a atterri sur ma tête – mais ça ira.

.

Verstappen conserve cinq points d’avance au classement du championnat

.

Hamilton a eu la chance de traverser l’affrontement sans blessure grave

« D’après ce dont je me souviens, je courais aussi fort que je le pouvais. J’ai finalement dépassé Lando et j’étais en tête alors ils m’ont piqué. Le ravitaillement était lent… Je suis sorti et j’ai vu Daniel passer, Max arrivait.

« Je me suis assuré de lui laisser la largeur d’une voiture à l’extérieur. Je suis entré dans le premier virage et j’étais devant et j’étais devant dans le deuxième virage, puis tout d’un coup, il était au-dessus de moi.

Hamilton a ajouté : « C’est exactement le même scénario qui s’est produit dans le virage quatre (au premier tour) où j’ai contourné l’extérieur – j’étais exactement dans la même position, mais j’ai cédé. C’est la course.

« Il ne voulait pas céder aujourd’hui. Il savait quand il entrait dans le (tour) deux ce qui allait se passer. Il savait qu’il allait sur le trottoir mais il l’a quand même fait. Je ne sais pas vraiment quoi dire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il discuterait de l’incident avec son rival pour le titre, Hamilton a ajouté: “Je suis sûr que nous parlerons quand nous serons chez les commissaires.”

Concernant les arrêts aux stands, le Britannique a ajouté : « Je pense que nous avons perdu environ deux secondes aujourd’hui dans les arrêts aux stands et c’est frustrant. Quand cela compte, nous devons livrer, mais je suis sûr que nous en tirerons des leçons. »

Pendant ce temps, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a estimé que Hamilton était victime d’une “faute tactique”.

Il a déclaré à Sky Sports: «Les stewards vont décider qui est principalement à blâmer. Dans le football, vous appelez cela une “faute tactique”. (Verstappen) savait probablement que si Lewis restait en tête, c’est peut-être la victoire de la course.

« Si vous comparez cela à ce que Lewis a dit à propos du virage quatre au premier tour, il n’y avait plus d’espace – poussé hors de la piste, en fait.

« Laissez les stewards juger. Je ne veux pas être un parieur comme certains de mes collègues.

.

Verstappen a également été indemne après l’incident

Verstappen a confirmé qu’il n’avait pas été blessé après l’incident et a déclaré: “Nous avons réalisé que cela allait être proche du premier virage, alors il a traversé après la ligne blanche et j’ai contourné l’extérieur.

«Il a réalisé que j’y allais, alors il a continué à me serrer. Je voulais travailler avec lui, parce que je veux courir.

« Ces choses arrivent. Bien sûr, ce n’était pas agréable à l’époque, mais je pense que nous sommes tous suffisamment professionnels pour continuer à courir.

Le patron de Red Bull Christian Horner, quant à lui, n’a pas voulu rejeter la faute sur l’un ou l’autre des pilotes.

Il a déclaré à Sky Sports: «Max avait l’élan et Lewis lui a donné suffisamment d’espace au premier tour, mais notre opinion serait qu’il ne lui en a pas donné assez au deuxième tour.

« La chose la plus importante aujourd’hui est que le halo a fait son travail parce que c’est un accident gênant, Dieu merci, personne n’a été blessé.

“Je pense que Max avait gagné le droit d’avoir plus d’espace pour travailler avec le virage deux, mais je pense que vous pourriez considérer cela comme un incident de course.

«Pour partager le blâme d’un côté ou de l’autre, je pense que pour cet incident en particulier, c’est très difficile à faire.

« Nous avons eu une erreur humaine lors de l’arrêt au stand – malheureusement je pense que c’était à l’avant droit, la roue a été faite mais malheureusement la voiture n’a pas été lâchée. Je ne pense pas du tout que l’arrêt lent ait affecté son jugement.

