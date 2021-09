Lewis Hamilton revient sur sa 100e victoire en carrière : “Un moment magique”

Lewis Hamilton dit qu’atteindre 100 victoires est un “moment magique”, surtout compte tenu du calibre des pilotes qu’il affronte.

Les Mercedes pilote est devenu le premier homme de l’histoire du sport à atteindre un siècle de victoires en carrière, prenant la tête de Lando Norris pendant le chaos tardif du Grand Prix de Russie.

C’est un chiffre dont seul Michael Schumacher s’est approché de loin, remportant lui-même 91 fois, et qui ne sera probablement pas atteint par un autre avant longtemps.

Parlant de la réalisation par la suite, le Britannique a déclaré que c’était “magique” et a également rendu hommage à ses rivaux ainsi qu’à son équipe.

“C’est un moment magique”, a-t-il déclaré.

“Je n’aurais jamais pu rêver d’être encore ici et d’avoir cette opportunité de gagner ces courses et de conduire contre un tel talent phénoménal à la fin de ma carrière et de continuer à construire avec Mercedes, dont je suis si fier de tout ce que nous ‘ai fait, non seulement sur la piste mais aussi hors et oui, c’est juste un moment spécial pour tous ceux qui en ont fait partie.

« J’ai eu l’équipe la plus incroyable. De retour à la maison dans ma petite équipe personnelle au Projet 44 et puis évidemment vous avez Angela, vous avez Ellen, vous avez Omar mon chauffeur, vous avez Lloyd qui est ici avec moi, ma sécurité.

« Honnêtement, il y en a trop pour les nommer, mais ceux qui sont avec moi depuis 18 ans. Je les remercie à jamais pour leur soutien continu et leur confiance en moi.

Aujourd’hui, nous avons gagné notre 100e course ! Les mots ne peuvent décrire ce que l’on ressent en entrant dans l’histoire avec cette équipe d’êtres humains travailleurs, motivés et passionnés. Nous devons continuer à nous battre, continuer à nous relever. Nous avons un championnat à gagner #LH100 pic.twitter.com/e2oQHVAVDi – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 septembre 2021

Hamilton a également distingué son père, Anthony, qui a participé à un grand nombre de courses remportées par le septuple champion du monde, à la fois en F1 et dans les catégories junior.

« A mes parents aussi. Mon père… Même hier soir, tout comme la première course que j’ai eue ou le premier championnat auquel j’ai combattu quand j’avais huit ans, mon père m’a envoyé un message ou m’a appelé hier soir », a-t-il ajouté.

«Et il a toujours été celui-là, me rassurant et continuant à me soutenir, alors oui. Et comme je l’ai dit, il y a eu des moments où vous ne saviez même pas que si cela allait arriver.

« Donc, je suis incroyablement reconnaissant pour le soutien incroyable que j’ai reçu. Surtout à l’équipe LH. L’équipe LH Russie et partout dans le monde, elle est absolument magique depuis si longtemps. Je n’aurais pas pu le faire sans eux.

