Lewis Hamilton revient sur sa « saison la plus difficile » en Formule 1

Lewis Hamilton a déclaré que son équipe Mercedes avait fait un « travail incroyable » cette année après avoir été dépassé dans le dernier tour de la saison par Max Verstappen.

Une course à l’envers à Abu Dhabi a vu Hamilton mener pour la majorité, avant qu’une voiture de sécurité tardive à la suite d’un accident de Nicholas Latifi ne rapproche le peloton.

Une sélection de voitures doublées a été autorisée à dépasser la voiture de sécurité, ce qui a permis à Verstappen de se placer derrière le pilote Mercedes pour un dernier tour de course.

L’homme Red Bull a plongé à l’intérieur de Hamilton au virage 5 pour prendre la tête de la course, franchissant la ligne pour gagner – mais Mercedes a rapidement protesté contre le résultat de la course, alléguant que la FIA n’avait pas suivi ses propres règles concernant les voitures doublées. autorisé à dépasser le Safety Car.

Un moment émouvant alors que Max et Jos Verstappen sont félicités par le père de Lewis Hamilton, Anthony 👊#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5n2uaLrfr2 – Formule 1 (@F1) 12 décembre 2021

Mais après la chute du drapeau, Hamilton et son père Anthony ont été vus féliciter Max et Jos Verstappen, et le pilote Mercedes a parlé avec magnanimité de la défaite.

« Tout d’abord, un grand bravo à Max et à son équipe », a déclaré Hamilton immédiatement après la course.

« Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année, avec mon équipe. Tout le monde à l’usine, tous les hommes et les femmes que nous avons – et ici – ont travaillé si dur toute cette année.

«Ça a été la saison la plus difficile et je suis tellement fier d’eux, tellement reconnaissant de faire partie du voyage avec eux.

«Nous avons tout donné cette dernière partie de la saison, nous avons absolument tout donné et n’avons jamais abandonné. Et c’est la chose la plus importante.

Hamilton et Verstappen ont été confortablement dans la classe du peloton tout au long de la saison dans leurs voitures, l’élan ayant oscillé entre Mercedes et Red Bull quant à savoir qui a parfois eu la voiture la plus rapide.

Le Britannique a déclaré qu’il appréciait son temps au volant – de plus en plus au fur et à mesure que la saison progressait – et a terminé en souhaitant bonne chance aux fans du sport à l’approche de la période de Noël.

« Ouais, bien sûr. Je me sens bien… bien dans la voiture ces derniers mois, surtout à la fin », a-t-il déclaré.

« Si je suis honnête, vous savez, nous sommes toujours dans la pandémie et je souhaite vraiment à tout le monde de rester en sécurité et de passer un bon Noël avec toutes leurs familles, puis nous verrons pour l’année prochaine. »