Andrew Shovlin de Mercedes pense que Lewis Hamilton risquait de perdre au moins deux places dans les derniers tours du GP de Turquie s’il ne s’arrêtait pas.

Hamilton et Mercedes étaient en désaccord sur sa stratégie dans les phases finales du Grand Prix de Turquie dimanche.

Alors que le champion du monde en titre voulait rester sur ses pneus intermédiaires extrêmement usés, allant initialement à l’encontre de l’appel de Mercedes au stand, il est finalement arrivé au 51e tour de la course de 58 tours.

Mais, perdant deux places dans l’arrêt au stand, il était frustré par l’appel de l’équipe et l’a clairement fait savoir.

Shovlin, cependant, estime qu’il aurait eu le même résultat, au moins, s’il n’avait pas pêché car il aurait perdu deux places dans les deux derniers tours, peut-être même plus.

Voir à quelle vitesse Lance Stroll a réussi à enrouler Esteban Ocon, le seul pilote qui n’a pas été aux stands, le prouve, dit Shovlin.

« Si vous regardez Esteban, il s’est fait dépasser par Lance [Stroll] à environ cinq ou six tours de la fin, et il a terminé à 17 secondes derrière lui », a déclaré le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes.

« C’est à quelle vitesse tu tombes. C’est ce que nous avons en tête, ce n’est pas seulement si nous pouvons continuer à ce rythme.

« Esteban a perdu encore deux secondes dans ce court passage jusqu’à l’arrivée, et c’est là que ça tourne mal.

« Nous allons le parcourir et vérifier, mais nous sommes à peu près certains que nous aurions perdu ces deux places, si nous n’avions pas été en danger de plus. »

✍️ @LewisHamilton #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/rY6bcWpn5y – Formule 1 (@F1) 11 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton s’est rendu sur les réseaux sociaux lundi pour démentir les informations selon lesquelles il était furieux contre Mercedes, affirmant que les médias en faisaient « un peu trop ».

Shovlin a révélé qu’à la suite d’un débriefing avec Hamilton, le Britannique avait compris pourquoi Mercedes avait insisté pour qu’il vienne chercher de nouveaux pneus.

« Lewis regarde toujours ce qui l’attend, ce qu’il peut obtenir de plus », a déclaré Shovlin.

« Il est profondément investi dans ce championnat et nous n’attendrions vraiment rien d’autre que de la frustration face à une P5 où à un moment nous pensions pouvoir nous accrocher. Mais nous allons passer par là.

« Nous avons eu un débriefing avec lui et maintenant il comprend les raisons. Je pense que c’est juste le genre de frustration de sa part [because] à certains moments dans cette course, il pensait qu’il allait monter sur le podium, et cela ne s’est pas réalisé.

«Je pense qu’il y a un peu de déception là-dedans, mais si nous regardons comment nous avons fonctionné, c’était raisonnable et dans une bataille de championnat, il y a un moment où vous devez arrêter de prendre des risques et réduire vos pertes. Bien que ces décisions soient difficiles à prendre, vous devez être fort et vous devez les prendre.

Le résultat de dimanche avec Hamilton P5 et Max Verstappen deuxième signifie que le pilote Red Bull a repris la tête du championnat des pilotes par six points.