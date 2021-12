Lewis Hamilton risque une punition potentielle pour un camouflet au Gala de la FIA

Lewis Hamilton pourrait être puni pour avoir choisi de ne pas assister au gala annuel de remise des prix de fin de saison de la FIA.

le Mercedes l’homme a terminé la campagne 2021 deuxième derrière Max Verstappen dans le championnat des pilotes après une finale controversée de la saison au cours de laquelle il a été dépassé par le Néerlandais dans le dernier tour.

Il semblait prêt à remporter la course et le titre après avoir mené confortablement pendant la majeure partie, mais une voiture de sécurité et une décision de Michael Masi de permettre uniquement aux cinq voitures doublées entre les prétendants au titre de se défaire ont permis Verstappen pour l’emporter.

Mercedes était furieuse d’une telle décision, à tel point que Hamilton et Toto Wolff n’ont pas assisté au gala de fin d’année, et le nouveau président de la FIA Mohammed ben Sulayem n’a pas exclu de punir le joueur de 36 ans pour cela.

« S’il y a une violation, il n’y a pas de pardon là-dedans », a-t-il déclaré.

« Le pardon est toujours là. Mais les règles sont les règles », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé s’il suggérait que Hamilton serait puni.

« Je sais que Lewis est vraiment triste de ce qui s’est passé. Je dirais qu’il est brisé. Mais nous devons examiner s’il y a une violation.

« [After] quelques heures maintenant en tant que président, je ne peux pas donner de réponses sans revenir aux faits.

Lewis Hamilton réclame le prix FIA Personnalité de l’année, mais n’est pas là pour l’accepter en raison de « passer trop de temps avec le prince Charles », a déclaré le présentateur. Lisse…#F1 #FIAPrizeGiving2021 pic.twitter.com/CglUhP8ImD – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 décembre 2021

Ben Sulayem dit qu’il a parlé à Wolff, qui n’a pas hésité à critiquer Masi depuis la course, et que l’Autrichien s’est calmé après avoir été écouté.

« Quelqu’un sera toujours contrarié. J’ai parlé à Toto et il m’a dit : ‘Je ne viens pas ici.’ », a ajouté le nouveau patron de la FIA.

« Je l’ai écouté. Quand j’ai écouté, il a commencé à se calmer. Nous examinerons les règles et nous assurerons que toute situation comme celle-ci qui se produirait à l’avenir, nous aurons une solution instantanée.

« Il y a tellement de domaines que nous pouvons améliorer. »

S’il dit qu’il comprend également la frustration de Hamilton, il s’attend également à ce que la colère du septuple champion du monde diminue avec le temps et que des améliorations soient apportées pour s’assurer que la même chose ne se reproduise plus.

« C’est une responsabilité pour moi que nous oubliions le passé mais que nous l’examinions avec amélioration », a déclaré Ben Sulayem.

« Nous devons être proactifs. Nous devons nous améliorer dans tous les aspects. En tant que pilote, je serais tellement contrarié pendant un moment, mais le temps est un fait qui va refroidir.