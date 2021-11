Lewis Hamilton rugit vers la victoire au Grand Prix du Brésil après avoir commencé la course en DIXIÈME pour dépasser son rival Max Verstappen à Sao Paolo

Lewis Hamilton a ravivé son rêve d’un huitième championnat du monde record après avoir remporté une brillante victoire au Grand Prix du Brésil.

Hamilton a commencé 10e après une série de pénalités, mais s’est frayé un chemin devant son rival Max Verstappen avec seulement 12 tours à faire lors d’un après-midi extraordinaire à Sao Paulo, à la suite d’une bataille de ding-dong dans la course de la saison.

Hamilton célèbre sa victoire sur le podium avec son rival Verstappen

Son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas a pris la troisième place devant Sergio Perez.

Hamilton a réduit l’avance de Verstappen au titre de 21 à 14 points avec trois courses à disputer et 78 points encore disponibles.

« Wooo, oui, allez les gars », a hurlé un Hamilton jubilatoire à la radio. « Merci beaucoup, continuons, continuons à pousser. »

Ce fut la conclusion saisissante d’un week-end d’amertume et de rancœur entre les deux équipes en lice pour le championnat, et de controverses sur et en dehors de la piste.

Le Britannique est revenu de la 10e place sur la grille pour prendre la première place avec seulement 12 tours à faire

Hamilton a franchi la ligne avec 10,4 secondes d’avance pour remporter sa première victoire depuis le Grand Prix de Russie en septembre et seulement sa deuxième depuis la pause estivale.

La 101e victoire de la carrière d’Hamilton a envoyé un puissant message d’intention et constitue un moment potentiellement critique dans le championnat.

Si Verstappen avait repoussé Hamilton, il aurait pu terminer deuxième derrière le pilote Mercedes lors des trois courses restantes au Qatar, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi et toujours remporter le titre.

Maintenant, la course au titre est grande ouverte et les deux se dirigent vers le Moyen-Orient avec tout pour jouer.