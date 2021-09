“Lewis Hamilton sait que vous devez combattre le feu par le feu” contre Max Verstappen

Martin Brundle a déclaré que Lewis Hamilton savait qu’il devait “combattre le feu par le feu” contre la conduite défensive “agressive” de Max Verstappen.

Les deux rivaux du titre ont eu plusieurs éraflures cette saison, mais les deux points chauds clés sont survenus à Silverstone et à Monza lorsqu’ils sont entrés en collision alors qu’ils couraient roue contre roue et se bousculaient pour se positionner.

Hamilton avait déjà cédé au pilote Red Bull lorsqu’il avait fermement défendu sa position au départ des Grands Prix d’Espagne et d’Émilie-Romagne plus tôt dans la saison, et Brundle pense que le septuple champion du monde sait qu’il ne peut pas abandonner.

«Ils doivent se montrer des coudes assez robustes – ils doivent rester raisonnables, bien sûr – mais nous savons à quel point Max est agressif, et Lewis le sait, et Lewis sait que vous devez combattre le feu avec feu », a déclaré Brundle à Sky Sports.

« Si nous revoyons cela, je ne serai pas du tout surpris. Nous avons deux très bons pilotes dans deux voitures au rythme très similaire, ils vont à nouveau partager le même morceau de tarmac. »

Verstappen s’était attiré des critiques pour s’être éloigné de la scène de l’accident sans vérifier le bien-être de son rival, et bien que Brundle ne pense pas qu’il y ait “beaucoup d’amour perdu” entre les rivaux du Championnat du monde, il est d’accord avec l’évaluation de Daniel Ricciardo selon laquelle le Dutchman aurait su que Hamilton était indemne au volant et l’aurait aidé s’il en avait besoin.

“Trouver la marche arrière dans une voiture de Formule 1 n’est pas la chose la plus facile à faire, et Lewis essayait de faire marche arrière”, a expliqué Brundle.

«Je pense que Max a reconnu qu’il doit aller bien, il a inversé et il essaie de se sortir de l’accident.

«Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’amour perdu entre eux. De toute évidence, Max était assez meurtri – littéralement – ​​à propos de l’incident de Silverstone à Copse Corner à très grande vitesse.

“Donc, je ne pense pas qu’il ait montré une énorme inquiétude, mais il savait très clairement que Lewis fonctionnait et avait trouvé la marche arrière et l’appliquait.”

Brundle a ajouté qu’il pensait que leur collision était due au hasard, en ce sens qu’ils seraient en quelque sorte sur le même morceau d’asphalte en même temps, étant donné les écarts entre leurs temps d’arrêt aux stands à Monza.

Avec cela, cependant, l’expert et commentateur de Sky Sports ne pense pas que ce sera la dernière fois que les deux se rencontreront sur la bonne voie cette année.

“Lewis ne voulait pas qu’il passe, ils savaient tous les deux que Max devait terminer ce mouvement sur la piste, sinon le mouvement était désactivé et le suivait là-bas [at Monza] n’était pas si facile », a-t-il déclaré.

“Donc, toutes ces circonstances, et les deux se sont retrouvés une voiture sur l’autre. Max conduisait en colère à cause de son long arrêt au stand et il venait d’être mis hors de position dans la course, et je pense qu’il y avait un peu d’histoire là-bas d’Imola, de Barcelone, de Silverstone – et Lewis sait qu’il ne peut pas céder à Max.

« Max est agressif. D’une manière ou d’une autre, ils vont continuer à se rencontrer au milieu.

