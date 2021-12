Lewis Hamilton salue la « diversité » retrouvée dans la salle des stewards

Même s’il devait voir les commissaires après la FP3, Lewis Hamilton s’est dit « fier » de voir un panel plus diversifié samedi.

Hamilton a été convoqué pour avoir entravé Nikita Mazepin dans FP3 et pour avoir prétendument ignoré les doubles drapeaux jaunes agités. Il a reçu une réprimande et Mercedes a été condamnée à une amende pour l’incident, mais ils ont décidé qu’aucune enquête plus approfondie n’était nécessaire sur l’infraction au drapeau jaune – car il n’avait pas atteint la zone du drapeau jaune et le bouton avait été enfoncé par accident.

Le pilote Mercedes a comparé l’expérience en évoquant ses années d’école, mais il a déclaré qu’il était heureux de voir un plus grand échantillon de la société représenté à un niveau aussi élevé de Formule 1.

MAX VERSTAPPEN FRAPPE LE MUR AU DERNIER COIN ! LEWIS HAMILTON PREND LA POLE A DJEDDAH ! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/zd3XETC0AB – PlanetF1 (@Planet_F1) 4 décembre 2021

« C’est comme être dans le bureau du directeur à l’école et vous ne savez pas si vous allez être retenu, et vous allez devoir rentrer chez vous et le dire à votre père », a déclaré Hamilton avec un sourire à Sky F1 après qualification.

« Ce même sentiment de nervosité que j’aurais à l’époque, je l’ai toujours quand je vais voir les commissaires.

« Aujourd’hui, c’était en fait la première fois que c’était vraiment agréable de voir un groupe diversifié de personnes dans le bureau des stewards.

« Vous avez une femme là-dedans, il y avait un gars qui était presque de la même couleur que moi ; donc vous avez un vrai mélange là-dedans. En 28 ans de course, c’est la première fois que je vois ça. en fait je n’avais pas vu de femme [there].

« Je leur ai demandé lors de la dernière course pourquoi je n’avais pas vu de femmes dans le bureau des commissaires sportifs, et j’ai rencontré l’une d’entre elles et elle est ici ce week-end.

« J’étais vraiment fier de voir ça, et que Garry [Connelly, FIA steward and deputy president of the FIA Institute] et les gars travaillent dur pour changer cela, donc c’était positif.

Sur la piste, il a ensuite signé la pole position à Djeddah lors d’une séance de qualification passionnante. Max Verstappen était sur le point de lui arracher la pole lors de son dernier tour lancé, mais le pilote Red Bull s’est écrasé dans le dernier virage à un moment critique.

Hamilton a comparé le tracé serré et sinueux de Jeddah au tristement célèbre « Mur des champions » du Canada tout au long d’un tour entier, et a admis que la pression s’était accumulée samedi.

« Comme vous avez pu le voir pour Max, évidemment, nous sommes tous sur le bord », a-t-il déclaré, cité sur le site officiel de la Formule 1. « Et il y a le Mur des Champions partout ici ! Donc, une piste vraiment complexe, et incroyablement rapide. C’était quand même agréable. Intense, mais agréable.

«Je pense que celui-ci était un peu plus« cœur dans la bouche »pour nous tous. Et oui, nous avons eu ce tour… ce qui était finalement assez bon, mais si Max avait terminé son tour, ils auraient été devant. Donc, peu importe, je suis heureux, reconnaissant, et oui, nous devons juste travailler en équipe demain à partir de là.