Lewis Hamilton salue la P2 “monumentale” sur la grille de Bakou

Lewis Hamilton était aux anges après s’être qualifié P2 pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, un résultat qu’il n’avait pas du tout envisagé.

Mercedes était confortablement en retrait du rythme de leader tout au long des essais de vendredi sur le circuit de la ville de Bakou, et bien que FP3 ait été une nette amélioration, Hamilton ne s’attendait toujours pas à mettre sa W12 P2 sur la grille.

Mais avec cet effort « monumental », Mercedes s’est maintenant donné une vraie chance de gagner.

« Le tour s’est bien passé. Je pense que nous ne nous attendions vraiment pas à ça. C’est un résultat tellement monumental pour nous parce que nous avons lutté comme vous ne pouviez pas le croire tout le week-end », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Nous avons gardé notre sang-froid. Nous avons eu des discussions difficiles en arrière-plan et nous nous sommes défiés les uns les autres et nous n’avons jamais pris « non » pour une réponse.

« Nous avons bougé et fait tellement de changements au cours de ces deux jours – nous courions après notre queue et c’était tellement difficile.

« Mais je pense que le travail du jour au lendemain et en particulier entre les sessions a été incroyable de la part de l’équipe, et je suis vraiment fier de tout le monde pour être resté positif.

«Être là-haut, être si proche de ces gars est un très bon début.

« Le rythme de course était bien meilleur que notre rythme sur un seul tour. Nous étions à des milles sur un seul tour et nous étions beaucoup plus proches avec le rythme de course.

“Nous ne comprenons pas pourquoi, mais j’aimerais penser avec optimisme que nous sommes dans la même position afin que nous puissions nous battre contre ces gars demain.”

Mercedes a l’habitude de se débattre avec ses pneus lorsque les températures de piste chutent, et c’est un problème auquel ils ont à nouveau été confrontés à Bakou.

Hamilton a déclaré qu’essayer de trouver cette “enveloppe” où fonctionnait la voiture était l’un des plus grands défis de Mercedes depuis longtemps, mais qu’au troisième trimestre, il semble qu’il l’ait trouvée.

« Je ne pense pas [cooler temperatures] nous aide parce que c’est fou d’essayer d’allumer ces pneus », a expliqué Hamilton.

“Travailler et essayer de trouver l’enveloppe pour cette voiture a été, je pense, le plus grand défi que nous ayons eu depuis longtemps – essayer de comprendre ce que la voiture veut vraiment.

“Elle n’a pas été heureuse tout le week-end, ça a été un peu un désastre donc pour nous d’être ici et même Valtteri [Bottas] entrer dans le top 10, c’est un bond énorme et c’est juste grâce à un excellent travail d’équipe.

Il a fallu beaucoup de bricolage à Mercedes pour faire fonctionner la W12 pour Hamilton, et le Britannique a déclaré que ces changements avaient encore lieu 10 minutes avant le début des qualifications.

“[We] effectué les changements comme 10 minutes avant la qualification », a-t-il révélé.

“Et les gars ont été tellement doués pour être ouverts d’esprit, essayer de nouvelles choses, ils ont vraiment utilisé l’expertise de chacun aujourd’hui pour amener la voiture là où nous en avions besoin.”

