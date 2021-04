Lewis Hamilton satisfait de la P2 après “ sa première erreur depuis un moment ”

Sir Lewis Hamilton s’est dit reconnaissant de simplement terminer la course et de terminer P2 à Imola après sa «première erreur depuis longtemps».

Hamilton était en pole position lorsque les lumières se sont éteintes au Grand Prix d’Émilie-Romagne, mais il a rapidement pris du retard sur son concurrent le plus proche à Bahreïn, Max Verstappen, qui a finalement remporté la course en Italie.

C’était Verstappen que Hamilton poursuivait et il semblait qu’il avait de bonnes chances de rattraper l’écart entre les deux derniers, mais pour se rapprocher du Néerlandais, il a dû traverser beaucoup de trafic.

Alors qu’il essayait de se frayer un chemin à travers les voitures qui étaient à un tour derrière le septuple champion du monde, Hamilton a perdu le contrôle de la W12 et son aile avant a heurté les barrières en essayant de négocier son chemin sur le gravier, mais a presque réussi à garder son moteur en marche et revenir en arrière sur la piste, qui a été bientôt signalée au rouge après l’énorme collision entre Valtteri Bottas et George Russell.

S’adressant à Sky F1, Hamilton a déclaré: «Premières félicitations à Max [Verstappen], il a fait un travail fantastique aujourd’hui, juste un travail solide de sa part, et aussi de Lando [Norris, P3], quel travail formidable et si formidable de voir McLaren là-haut.

«De mon côté, ce n’était pas le plus beau des jours, la première fois que j’ai commis une erreur depuis longtemps, mais je suis reconnaissant d’avoir pu ramener la voiture à la maison.

«Il n’y avait qu’une seule ligne sèche et je suppose que j’étais un peu trop pressé de passer par tout le monde et je suis entré à l’intérieur et je pouvais voir que c’était humide et j’essayais de m’arrêter mais la chose ne s’arrêtait pas et m’a envoyé.

“Un peu malheureux mais je suis vraiment très reconnaissant que nous ayons pu recommencer et obtenir des points pour l’équipe était vraiment important aujourd’hui.”

TOUR 31/63 HAMILTONS S’ÉTEINT! Hamilton glisse dans le gravier et frappe l’aile avant # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/7BBN3JN3IS – Formule 1 (@ F1) 18 avril 2021

Une collision litigieuse entre deux autres pilotes avec une connexion à Mercedes, Valtteri Bottas et George Russell, a fait ressortir le drapeau rouge et qui a donné à Hamilton une grande chance de revenir sur le terrain à partir de la P8, alors que sans l’arrêt, il était plein tour derrière le leader.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait de prendre du retard au classement, Hamilton a déclaré: «Je n’y pensais pas. J’essayais juste de surmonter le genre de sentiment évasif que l’on ressent lorsque vous faites une erreur et que vous passez à autre chose et que vous en apprenez très vite.

«Vous n’avez pas le temps de vous attarder dessus, alors c’est ce que j’ai fait, revenir dans l’esprit de la course et, oui, je ne savais pas si nous pourrions dépasser ou non parce qu’une fois de plus, le hors-ligne allait être mouillé. mais [I] a encore eu des batailles vraiment amusantes avec tous les gars.

