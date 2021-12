Lewis Hamilton s’attend à ce que les choses soient « super proches » après le premier jour à Abu Dhabi

Lewis Hamilton s’attend à ce que ce soit « super serré » entre les leaders en fin de week-end commercial à Abu Dhabi.

Avec le septuple champion du monde et Max Verstappen entrant dans la dernière manche de la saison au niveau des points, qui a la voiture la plus rapide déciderait bien qui remportera le titre.

Si le Mercedes ou Red Bull est plus rapide n’était pas clair après le premier jour de course, avec Hamilton établissant confortablement le temps le plus rapide en FP2, mais Verstappen et Sergio Perez étant plus rapides que lui sur les courses plus longues.

Dans l’ensemble, il était assez satisfait du déroulement de son vendredi, mais ne s’attend pas du tout à un week-end facile.

« C’était bien, ça a été une journée relativement décente », a déclaré le septuple champion du monde dans le paddock par la suite.

« J’aime les changements qu’ils ont apportés à la piste ; Je pense que cela a rendu la piste beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide.

« C’est évidemment très serré entre nous tous, mais nous avons réussi nos séances. Nous sommes encore un peu inconnus en termes de rythmes, mais je suis sûr que ça va être super serré, comme ça l’a été lors des courses précédentes.

Valtteri Bottas embrasse le mur au virage 14 Il n’est pas le premier à être surpris là-bas, gardez votre 👀 sur celui-là tout au long du week-end#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/usdHEteZUi – Formule 1 (@F1) 10 décembre 2021

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, semblait avoir du mal à contrôler sa voiture en FP2, faisant plusieurs sorties de piste.

Le pilote de 36 ans n’a pas de tels problèmes lui-même et dit qu’il se sent bien à l’intérieur de la voiture, même s’il veut rester avec son équipe pour essayer de trouver des améliorations.

« Ça ne fait pas trop mal », a-t-il ajouté.

« Cela a bien commencé, puis s’est un peu dégradé en P1, puis a mieux commencé lors de la deuxième séance avec quelques changements que nous avons apportés. Maintenant, nous allons simplement analyser les données et essayer de comprendre comment nous pouvons nous améliorer, où nous nous situons.

« La cible est toujours en mouvement, mais sinon, je me sens bien. »

Les modifications apportées à la piste d’Abou Dhabi ont été apportées pour augmenter la vitesse d’un tour et pour améliorer les chances de dépassements le jour de la course, leur absence ayant causé des critiques sur le circuit dans le passé.

Bien qu’il s’attend à ce que les choses s’améliorent à cet égard, Hamilton dit qu’il est toujours difficile de suivre les voitures.

« En fait, j’ai essayé de suivre mon long terme », a-t-il déclaré.

«Je pense que c’était Perez que j’étais derrière. Ce n’était toujours pas facile à suivre, mais je pense que ce sera mieux que ce que nous avons vu dans le passé.

« Si les deux voitures se ressemblent beaucoup, cela pourrait être un peu différent. »