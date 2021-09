Lewis Hamilton s’attend à une “victoire facile” pour Max Verstappen à Monza

in

Lewis Hamilton a prédit une “victoire facile” pour Max Verstappen dans le Grand Prix d’Italie et a déclaré que sa propre course portera sur la limitation des dégâts.

Les espoirs de victoire du septuple champion du monde à Monza ont été sérieusement ébranlés par un mauvais lancement en qualifications de sprint, ce qui l’a laissé partir quatrième dans l’événement principal de dimanche.

Verstappen sera en pole position après avoir terminé le sprint de 18 tours deuxième derrière Valtteri Bottas, qui part juste derrière en guise de pénalité pour avoir pris de nouvelles pièces de moteur Mercedes.

Le scénario qu’espérait Mercedes lors des qualifications au sprint était que Hamilton franchisse la ligne en premier devant Bottas, dans l’ordre inverse de leurs positions de première ligne sur la grille.

Mais cela est passé par la fenêtre lorsque le Britannique s’est enlisé au départ et qu’il n’a pu dépasser aucune des McLaren en pneus tendres qui l’ont devancé, Daniel Ricciardo rejoignant Verstappen au premier rang pour la course devant Lando Norris en troisième et Hamilton quatrième.

De plus, Hamilton, qui était sur les pneus médium, alignera désormais cinq points de retard sur Verstappen au classement du Championnat du monde après que le Néerlandais ait prolongé son mince avantage avec les deux qu’il a récoltés pour terminer deuxième derrière Bottas.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait réfléchi au départ des qualifications au sprint, Hamilton a déclaré à Sky F1 : “Je ne le fais pas, ce n’était pas si génial et c’est ce que c’est. C’est là que tout a commencé, nous avons donc perdu beaucoup de points.

« Je pense que nous avons sous-estimé la façon dont ils [soft tyres] se comporterait. Nous devons essayer de trouver un moyen de contourner les McLaren demain et de limiter les dégâts.

« Vous avez vu le rythme de la Red Bull. je ne sais pas s’il [Verstappen] était plus rapide que Valtteri mais ils sont si rapides et maintenant il est en pole, donc ça devrait être une victoire facile pour lui. Je dois juste essayer de dépasser les deux gars devant.

Hamilton a été moins surpris que de nombreux experts que Red Bull se soit montré si rapide dans l’action compétitive à Monza, où ils ont toujours eu un déficit de vitesse par rapport à Mercedes depuis leur âge d’or qui s’est terminé en 2013.

“Je pense qu’ils ont plus de rythme que vous ne le pensez toute l’année”, a ajouté Hamilton.

« Ils apportent des améliorations chaque semaine. Je pense que d’après ce qu’on m’a dit, il n’y a qu’une seule course pour laquelle ils n’ont pas apporté d’amélioration. Ils ajoutent constamment des performances à leur voiture et ils ont fait un excellent travail. Mais bravo à Valtteri aujourd’hui.