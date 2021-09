Lewis Hamilton sauvé par “la science, pas la chance” à Monza

in

Le directeur du sport automobile de l’Université de Cranfield a déclaré que Lewis Hamilton n’avait pas eu la “chance” de survivre à son accident à Monza mais qu’il avait été sauvé par la science.

Quand le Britannique et rival pour le titre Max Verstappen se sont réunis lors du Grand Prix d’Italie, la voiture du Néerlandais a monté le Mercedes et est allé au-dessus de celui-ci.

L’une des roues a heurté la tête de Hamilton, mais le Halo sur sa voiture l’a protégé de tout dommage plus grave qu’il aurait pu subir s’il n’avait pas été là.

Après la course, il a déclaré qu’il se sentait très “chanceux”.

“Je me sens très, très chanceux aujourd’hui – Dieu merci pour le Halo”, a déclaré Hamilton aux journalistes. « Cela m’a finalement sauvé, vous savez, et m’a sauvé le cou.

« Je ne pense pas avoir déjà été frappé à la tête par une voiture auparavant et c’est un choc pour moi. Si vous avez vu l’image, ma tête est vraiment assez loin en avant.

«Je suis tellement, tellement reconnaissant d’être toujours là. Je me sens incroyablement béni. J’ai l’impression que quelqu’un veillait sur moi aujourd’hui.

C’est des jours comme aujourd’hui, je me rappelle à quel point j’ai de la chance. Il faut une milliseconde pour passer de la course à une situation très effrayante. Aujourd’hui, quelqu’un a dû regarder en bas, veiller sur moi ! #TeamLH : Je suis tellement reconnaissant pour chacun d’entre vous, vous êtes vraiment le meilleur. On se lève quand même ! pic.twitter.com/H2sGtXPKrr – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 12 septembre 2021

Temple, cependant, dit que cela n’a rien à voir avec la chance ou la fortune.

L’appareil a fait l’objet de nombreux tests et recherches dans son université avant d’être initié aux courses monoplaces, et il attribue cela au fait de sauver la vie de Hamilton et d’autres.

“Hamilton n’a pas eu de chance”, a déclaré Temple, cité par Motorsport.com.

« C’est un fait que l’ingénierie et la science sous-tendent tout ce travail qui garantit la sécurité des conducteurs. La sécurité est la principale préoccupation dans le sport automobile.

« Le halo a été introduit en 2018 et a fait ses preuves cette saison-là lorsque Charles Leclerc, qui conduisait alors pour Alfa Romeo, a été protégé contre [Fernando] La McLaren volante d’Alonso.

« Nous avons également eu le [Romain] L’incident de la boule de feu de Grosjean en novembre 2020 et à nouveau le Halo est venu au premier plan là-bas, ainsi que d’autres mesures de sécurité telles que la protection du cône de nez déformable, le système de sécurité dans le casque et la barrière elle-même.

« Il a été démontré que Halo est désormais l’un des principaux dispositifs de sécurité qui a servi à tous les pilotes qui courent en monoplace, de la F1 à la Formule 4.

“Comme cet accident l’a prouvé, le Halo est exceptionnellement solide et fait partie intégrante d’autres éléments essentiels à la sécurité de la voiture.

“Hamilton voit la voiture de Verstappen arriver au sommet est probablement l’équivalent de près d’un autobus à impériale londonien atterrissant au-dessus de la voiture.”