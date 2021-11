Lewis Hamilton ‘savait juste’ que Max Verstappen ne ferait pas l’objet d’une enquête

Lewis Hamilton savait que les stewards n’agiraient pas contre Max Verstappen après une défense controversée au Brésil.

Alors que Hamilton se rapprochait de son rival pour le titre et cherchait à prendre la tête du Grand Prix de Sao Paulo, Verstappen ne devait jamais faciliter les choses, bien que le pilote Red Bull ait été extrêmement proche de repousser les limites trop loin.

Alors que Hamilton avançait dans le virage 4, Verstappen se précipitait à l’intérieur, s’enfonçant avec Hamilton profondément dans la zone de dégagement.

Les stewards ont noté l’incident mais n’ont pas enquêté, ce qui n’a guère surpris Hamilton.

« Je savais quand ils ont dit qu’ils allaient enquêter, je savais juste que c’était la décision à laquelle ils prendraient, que ce soit bien ou mal », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Je ne l’ai pas laissé me bouleverser, j’ai juste continué à courir. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Verstappen avait tort, Hamilton a répondu qu’il ne s’agissait probablement que d’un incident de course, mais n’y a pas beaucoup réfléchi puisqu’il a finalement fait la passe sur Verstappen, remportant la victoire à partir de là.

« Je ne vais pas entrer dans les détails, je dois y revenir, mais c’est probablement un incident de course à la fin de la journée », a déclaré Hamilton.

« Ce n’est pas vraiment important, j’ai obtenu le résultat nécessaire. »

Aucun pilote n’a jamais gagné plus loin que la 8e place sur la grille de départ d’Interlagos. Puis Lewis Hamilton est arrivé…#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/M6j6V3GSaK – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 novembre 2021

Ce fut une performance vraiment remarquable pour Hamilton au Brésil alors qu’il a rebondi de sa disqualification en qualifications à la 5e place au sprint, puis de la victoire en course après être tombé à la 10e place sur la grille à cause d’une pénalité moteur.

Hamilton a maintenant réduit l’écart avec Verstappen dans le championnat des pilotes de 21 points à 14, un exploit auquel il ne s’attendait pas avant le week-end de course, qui s’est transformé en le week-end le plus difficile de sa carrière.

« Quelle course, l’équipe a fait un travail incroyable, Valtteri [Bottas] a fait un excellent travail aujourd’hui pour obtenir autant de points que possible [in P3], je poussais juste aussi fort que je pouvais, mais depuis le dernier sur la grille et ensuite une autre pénalité de cinq places était, je pense, le week-end le plus dur que j’aie eu », a déclaré le septuple champion du monde.

« Mais mon père m’a rappelé 2004 quand j’étais en Formule 3, à Bahreïn et j’ai commencé dernier et j’ai terminé 10e puis j’ai terminé premier.

« Avant ce week-end, je n’aurais jamais pensé que nous serions capables de réduire l’écart comme nous l’avons fait aujourd’hui.

«Et puis ces choses qui ont continué contre nous, mais je pense que cela se voit vraiment, et pour tout le monde, n’abandonnez jamais tout ce à quoi vous êtes confronté, vous devez simplement continuer à pousser, continuer à vous battre et ne jamais, jamais arrêter de vous battre.

« C’est vraiment comme ça que j’ai abordé ce week-end, inspiré de toutes les épreuves, mais c’est comme le premier parce que je n’ai pas l’impression d’avoir gagné depuis longtemps. »

Réagissant à l’énorme soutien des fans dont il a bénéficié tout au long du GP de Sao Paulo, Hamilton a déclaré : bon groupe de soutien.

« Mais depuis lors, cela a été vraiment difficile, alors entendre cela tout au long du week-end a été vraiment une leçon d’humilité. »