Lewis Hamilton sceptique quant au blocage des qualifications de Max Verstappen

Lewis Hamilton a laissé entendre que Max Verstappen pourrait avoir bloqué ses pneus médium lors des qualifications d’Abou Dhabi pour des raisons tactiques.

Comme c’est le cas pour la plupart des week-ends de course d’une saison, les pilotes de tête ont tenté de passer la Q2 sur le composé moyen, car cela ouvre alors de plus grandes options stratégiques pour la course.

Selon les règles actuelles, un pilote doit prendre le départ de la course avec les pneus qu’il a utilisés pour réaliser son meilleur temps en Q2.

Verstappen empruntait cette voie sur les médiums, mais se verrouillait sur son tour de vol et endommagerait les C4, passant aux softs à partir de là et réglant son tour le plus rapide en Q2 à la place.

Cela signifie que Verstappen débutera le titre décisif de la pole sur les softs, tandis que Hamilton sera sur les médiums.

Avec les deux pilotes à égalité avec 369,5 points, il n’y a aucune marge d’erreur dans cette dernière course de la saison, et Hamilton a semé le doute sur l’erreur de Verstappen, se demandant s’il s’agissait plutôt d’un geste tactique.

Le pneu tendre donnera à Verstappen un avantage d’adhérence sur la ligne.

S’exprimant lors de la conférence de presse post-qualifications sur le blocage de Verstappen, Hamilton a déclaré : « C’est intéressant. Je suis toujours un peu sceptique avec tout, donc ce sera intéressant quand nous reviendrons et regarderons les informations et les tours à bord.

« Il est très rare que des gens s’arrêtent dans le virage 1, mais s’il a vraiment bloqué dans le virage 1, alors peut-être que nous serons dans la meilleure position en termes de ce pneu, ou peut-être qu’ils savent quelque chose que nous savons ‘t et ce pneu tendre était leur plan tout le temps.

« Nous avons eu du mal, je pense, un peu plus sur le pneu tendre pour les longs trajets, donc je pense que nous avons le bon pneu mais je suppose que nous verrons demain. »

Verstappen a dit que son plan initial était de commencer sur les médiums, mais au point de Hamilton, a également parlé des performances à long terme de Red Bull sur le composé tendre à parois rouges.

Lorsqu’on lui a demandé si commencer sur les softs était toujours le plan, Verstappen a répondu : « Eh bien, naturellement, ce n’était pas parce que je voulais essayer de commencer sur le medium mais j’ai raté celui-là.

« Mais je me sentais bien hier aussi sur le long terme sur le soft. Ce n’était donc pas une décision difficile à prendre de dire ‘d’accord, nous allons nous concentrer sur les softs’.