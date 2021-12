Lewis Hamilton vise peut-être un huitième titre mondial, un record, mais il insiste sur le fait qu’il est «plus détendu» que jamais.

Pour la première fois depuis 2013, Mercedes risque de perdre les titres de champion des pilotes et des constructeurs avec Red Bull et Max Verstappen dans le mix.

Le Néerlandais a une avance de huit points avant le Grand Prix d’Arabie saoudite et, s’il dépasse Hamilton de 18 points ce week-end, il remportera son premier titre mondial.

De l’autre côté du ring, Hamilton courra pour garder ses espoirs de championnat, le pilote Mercedes cherchant son huitième titre.

Les personnalités de la F1 sont en désaccord sur qui est le favori et lequel des deux a le plus de pression sur ses épaules.

Le Dr Riccardo Ceccarelli, fondateur de Formula Medicine, a récemment déclaré qu’il pensait que c’était Hamilton alors que le joueur de 36 ans se bat pour un huitième titre sans précédent.

Et tandis que le Britannique concède qu’il s’agit d’un « territoire inexploré », il a déclaré aux médias du circuit de la corniche de Djeddah qu’il ne s’était jamais senti aussi détendu qu’en ce moment.

« Je suis ravi de monter dans la voiture, je suis très reconnaissant que nous ayons ces deux courses pour nous battre », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse des pilotes jeudi. « L’équipe travaille aussi dur qu’elle peut, je me sens bien.

« Il y a quelques morceaux qui sont différents [in this title fight], dans un sens parce que nous avons deux équipes incroyablement proches.

« C’est différent parce que nous nous battons pour un territoire inconnu, personne n’a jamais remporté huit titres de pilotes ou d’équipes », c’est donc nouveau.

« Et puis de l’autre côté, je suis plus détendu que je ne l’ai jamais été.

« Ce n’est pas la première fois ; Je me souviens comment c’était avec mon premier championnat et même mes deuxième et troisième, les nuits blanches, et tout ce genre de choses, alors que je suis beaucoup plus sûre de moi et je me suis appliquée comme jamais auparavant.

« Je sais que je ne peux rien changer au passé, mais tout ce que je peux faire, c’est me préparer du mieux que je peux pour ce qui m’attend, et je sais à 100% que je l’ai fait. »

Lewis Hamilton salue les progrès de @MercedesAMGF1 au cours de la saison 📈 Deux courses à faire, que peuvent-elles évoquer ?#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vWGBEcxyVr – Formule 1 (@F1) 2 décembre 2021

Revendiquant des victoires consécutives au Brésil et au Qatar, des experts tels que Martin Brundle pensent que Hamilton est récemment passé à un niveau différent.

Il dit cependant qu’il ne s’agit pas d’un niveau différent, juste un niveau constamment « bon », et qui vient de toute l’équipe Mercedes.

« Je ne pense pas être passé à un autre niveau, je pense que je suis juste à un bon niveau en général », a-t-il déclaré.

« Peut-être que j’ai exploité quelque chose de différent au Brésil, c’est juste – peut-être que je n’y suis jamais allé auparavant, je ne sais pas. J’ai certainement déjà été dans ma carrière auparavant, j’ai occupé ces postes de nombreuses fois auparavant.

« Mais j’aimerais penser que j’ai bien fait toute l’année ; vous apprenez constamment, votre environnement, la voiture, comment travailler avec l’équipe, comment tirer le meilleur parti de chaque membre de l’équipe.

« J’aime à penser que nous avons tous [gone to another level], pas seulement moi – ce sont les ingénieurs, les mécaniciens, chaque membre de l’équipe a fait plus et c’est ce qu’il fallait. Nous avons toujours besoin de plus de performances, nous avons besoin de plus de concentration, nous avons besoin de plus de puissance dans les lignes droites.