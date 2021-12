Lewis Hamilton se sent mal à l’aise de courir en Arabie saoudite

C’était une décision qui lui échappait, mais Lewis Hamilton n’est pas à l’aise avec les courses de Formule 1 en Arabie saoudite.

La Formule 1 a reçu quelques critiques après avoir signé des accords pluriannuels pour ajouter le Qatar et l’Arabie saoudite au calendrier, compte tenu de l’histoire des violations des droits de l’homme dans les deux pays ainsi que des lois et des croyances qui entrent en conflit avec la campagne « We Race As One » de F1.

Ainsi, comme ce fut le cas avec le Qatar, Hamilton arrive maintenant en Arabie saoudite avec le même malaise et a appelé la F1 à inspirer le changement pour rendre la visite utile.

S’adressant aux journalistes avant le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, il a déclaré: « Comme je l’ai dit lors de la dernière course [in Qatar], j’ai senti que le sport, et nous, avons le devoir d’essayer d’aider à sensibiliser à certains problèmes que nous avons vus, en particulier les droits de l’homme dans ces pays où nous allons.

« Avec le plus grand respect pour tous ceux qui sont ici, jusqu’à présent, j’ai reçu un accueil chaleureux de la part de tout le monde sur le terrain.

« [But] Je ne peux pas prétendre avoir jamais été le plus informé ou avoir la compréhension la plus profonde de quelqu’un qui a grandi dans la communauté ici qui est fortement affectée par certaines règles et le régime.

« Est-ce que je me sens à l’aise ici ? Je ne dirais pas que oui. Mais ce n’est pas mon choix d’être ici, le sport a fait le choix d’être ici. Que ce soit bien ou mal, pendant que nous sommes de nouveau ici, je pense qu’il est important que nous essayions de sensibiliser.

« Si quelqu’un veut prendre le temps de lire ce qu’est la loi pour la communauté LGBTQ+, c’est assez terrifiant, il y a des changements qui doivent être apportés.

« Ces changements, par exemple le droit des femmes à conduire en 2018, sont la façon dont ils sont contrôlés. Sont-ils vraiment en vigueur ? Pourquoi certaines femmes sont-elles encore en prison pour avoir conduit il y a de nombreuses années ?

« Il y a beaucoup de changements qui doivent se produire et je pense que notre sport doit en faire plus. »

Qui laissera Djeddah en tête ? 🤔#HistoryAwaits Lewis Hamilton ou Max Verstappen…#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/9I79aTnAcO – Formule 1 (@F1) 2 décembre 2021

Bien sûr, Hamilton a également des affaires très importantes à régler, car il cherche à garder intact son défi de championnat du monde contre Max Verstappen.

Verstappen détient une avance de huit points sur Hamilton avant l’avant-dernière course de 2021, mais l’élan est avec le Britannique, qui est sorti victorieux des deux manches précédentes au Brésil et au Qatar de manière impressionnante.

Le Brésil en particulier a vu Hamilton faire face à l’adversité alors qu’il se remettait de son exclusion des résultats des qualifications, et une pénalité supplémentaire de cinq places sur la grille après les qualifications au sprint, pour toujours revenir et remporter la victoire, dépassant Verstappen sur la bonne voie pour le confirmer.

Et Hamilton dit que cette capacité à briller dans des situations dos au mur le ramène à ses jeunes années.

« Je pense que cela me ramène toujours à mon enfance, en commençant par l’arrière et en me battant », a-t-il déclaré à Formula1.com.

« Peut-être que je n’avais pas le même équipement que les enfants avec qui je courais, mais je croyais que je pouvais y arriver. Avec de la volonté et de la détermination, vous pouvez toujours vous surprendre.

«Et j’aime le fait que, même à ce stade de ma carrière, je vis toujours ces expériences et je suis toujours capable de puiser dans cette partie de ma vie quand j’étais jeune.

« Cet esprit de course, cela ne m’a jamais quitté – ce dont je suis vraiment reconnaissant. »