Les chances de Lewis Hamilton d’un week-end parfait pour ses espoirs de titre ont ébranlé les qualifications pour le Grand Prix de Russie.

Et cela a laissé le septuple champion du monde se sentir «terrible» car il a reconnu une erreur coûteuse.

Fort de l’annonce que son rival au titre Max Verstappen partira en fond de grille après avoir subi une pénalité moteur, le Britannique espérait un maximum de points pour faire pencher la balance en sa faveur.

Avec de grands espoirs de pole position et avec son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas au premier rang à ses côtés, tout semblait beau pour Hamilton lorsque les qualifications ont étonnamment commencé à l’heure après une matinée détrempée à Sotchi.

Mais alors que la piste séchait suffisamment pour que le dernier run en Q3 vaille la peine de parier sur des pneus slicks, Hamilton a frappé le mur et endommagé son aileron avant alors qu’il entrait dans les stands pour se débarrasser de ses intermédiaires.

Après le remplacement de l’aile, Hamilton n’a eu qu’un seul tour lancé avec les pneus tendres et a signalé qu’il ne pouvait pas les mettre à température, n’ayant pas amélioré son temps précédent alors que Lando Norris, Carlos Sainz et George Russell allaient tous plus vite. que lui.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Hamilton a filé dans son dernier tour, frôlant la barrière, et commencera la course quatrième, avec Bottas septième et Daniel Ricciardo et Fernando Alonso entre le duo.

Un point positif pour Mercedes est que les conditions le jour de la course devraient être plus sèches.

En réfléchissant sur cette fin difficile à Quali. Croyez toujours que la victoire est là pour la prise demain. ?? Gardez la foi, l’équipe. ️ pic.twitter.com/WjAVIG7QB1 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 25 septembre 2021

“C’est juste une erreur de ma part”, a admis Hamilton sur Sky F1 à propos de frapper le mur à l’entrée des stands.

«En fin de compte, incroyablement déçu de moi-même. Jusque-là j’étais dans un groove, j’étais vraiment dans la zone et je suis vraiment désolé pour toute l’équipe qui est ici et en arrière à l’usine car ce n’est pas ce qu’on attend d’un champion.

« Mais c’est comme ça et je ferai de mon mieux demain pour essayer de rectifier le tir.

« C’était horrible à la fin, très mauvaise adhérence, très glissant quand on n’a pas de température et je perdais de la température pendant le tour. Puis deux fois dans le mur, c’est très rare pour moi.

“Ces choses sont envoyées pour nous essayer et je me sens mal en ce moment, mais je vais le transformer en positif et essayer de faire de mon mieux.”

Mercedes a été bien plus rapide que ses rivales sur le sec lors des deux séances d’essais qui ont pu se dérouler, et la victoire reste à sa portée bien que désormais plus difficile.

« Les gars devant ont un bon rythme », a-t-il déclaré. “Ce ne sera certainement pas facile et je vais juste dire mes prières et espérer que la voiture pourra être réparée et que tout ira bien pour demain.

“Mais vous devez le mettre en pole, alors félicitations à Lando.”