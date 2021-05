Lewis Hamilton s’en tient aux sceptiques, dit Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo pense que Lewis Hamilton est en train de gagner les sceptiques avec la façon dont il a répondu au défi du titre de Max Verstappen.

Il est difficile de croire que quiconque a interrogé Hamilton compte tenu de la façon dont il est passé à un septième championnat du monde record l’an dernier, mais s’ils l’ont fait, ses performances jusqu’à présent en 2021 ont montré que le feu en lui brûle toujours aussi vivement que jamais.

La voiture de Red Bull est plus proche de la Mercedes en termes de performances qu’elle ne l’a été depuis plusieurs années, mais la capacité de Hamilton en tant que pilote l’a porté à trois victoires sur quatre et à une avance de 14 points au Championnat du monde.

«Vous commencez à voir des gens basculer correctement leur chapeau à Lewis», a déclaré Ricciardo, qui a apprécié son meilleur résultat depuis qu’il a rejoint McLaren en terminant sixième du Grand Prix d’Espagne.

«Il se fait remettre par Max, mais il tient bon et montre aux gens qui doutent de lui pourquoi il est ce qu’il est et pourquoi il est aussi bon qu’il est.

«Qui en tirera le meilleur parti? Vous prendriez toujours de l’expérience, donc si c’était au fil du fil, Lewis a déjà montré des signes forts. Mais s’il y a un écart, Max y va. Vous pouvez donc lancer une pièce. “

Ricciardo s’exprimait alors que son équipe révélait une livrée unique pour le Grand Prix de Monaco, incorporant le design rétro bleu et orange du sponsor Gulf Oil International.

L’équipe basée à Woking profite d’une solide campagne et occupe la troisième place du classement des constructeurs, avec cinq points d’avance sur Ferrari.

Lando Norris a déjà enregistré un podium cette année pour McLaren dont le PDG, Zak Brown, espère que la bataille de Hamilton contre Verstappen donnera de nouvelles chances à son équipe.

Les deux rivaux au titre se sont retrouvés à quelques centimètres d’une collision au premier virage à Barcelone.

«Les rivalités sont formidables pour le sport et, espérons-le, à un moment donné, cela nous créera une opportunité, car ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux déterminés à ne pas abandonner dans le premier virage et qu’aucun d’eux ne sorte de l’autre côté». dit Brown.

«Lewis a eu une course assez facile en dehors de 2016 avec Nico Rosberg, donc je pense que c’est une grande rivalité.

«Max a amené Lewis à intensifier – pas qu’il en avait besoin – mais il est définitivement sur son A-game.

«Il est clair que Lewis est un pilote très intelligent et vous pouvez le voir assis là et attendant de frapper. Il n’est pas trop impatient et c’est son expérience qui se concrétise.

