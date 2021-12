Lewis Hamilton sera « le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps » s’il remporte un huitième titre mondial record en battant Max Verstappen au Grand Prix d’Abou Dhabi

Eddie Jordan a déclaré à talkSPORT que Lewis Hamilton serait « le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps » s’il remportait son huitième titre mondial à Abu Dhabi.

Tout ce que Hamilton doit faire est de battre son rival du championnat Max Verstappen lors de la course de dimanche, le duo étant incroyablement à égalité de points avant la finale à Abu Dhabi.

Hamilton et Verstappen sont à égalité de points avant la finale de la plus grande saison de F1 de tous les temps

La paire a été inséparable cette saison, mais Hamilton a le vent en poupe avec trois victoires consécutives

Si Hamilton de Mercedes récolte plus de points que son rival Red Bull, il établira un nouveau record pour les championnats de pilotes de F1 avec huit, devançant Michael Schumacher qui est à égalité avec sept.

Hamilton a été poussé à ses limites par Verstappen tout au long de l’année, mais est ressorti avec certaines de ses plus grandes victoires dans la série, y compris une victoire au Brésil malgré 25 positions sur la grille et des pénalités.

Des méga victoires à Bahreïn, en Russie et en Grande-Bretagne ont également permis à Hamilton de remporter le titre, mais Jordan pense que le Grand Prix de Sao Paulo a changé les perceptions.

Jordan a expliqué : « Lewis, après ce qu’il a accompli et ce qu’il a fait lors de la course au Brésil, il a énormément augmenté dans les estimations de la plupart des gens sur la détermination, la qualité, le style et la façon dont il est capable de conduire.

Hamilton a surmonté un total de 25 places de pénalités pour remporter sans doute sa plus grande victoire de tous les temps devant une foule brésilienne en adoration

Hamilton a même survécu à Verstappen en le poussant hors de la piste, seulement pour que le mouvement colle un tour plus tard

« Il ne fait aucun doute que sept fois champion du monde, vous ne pouvez pas le lui refuser, s’il était un juste vainqueur dimanche, huit fois champion du monde serait sensationnel. »

Jordan a rendu hommage à l’activité hors-piste d’Hamilton, qui comprenait des activités de défense des droits de l’homme et des animaux, ainsi que la mise en place d’une commission de la diversité pour aider des personnes d’horizons plus divers à entrer dans le sport.

« C’est phénoménal ce qu’il a accompli, politiquement aussi, mais dans le sport, c’est phénoménal », a déclaré Jordan.

Hamilton continue d’utiliser son statut pour tenter sa chance, portant un casque arc-en-ciel dans les régions du monde où l’homosexualité est illégale

« Quand vous réalisez que la Grande-Bretagne a un record si phénoménal, vous avez parlé de Damon Hill, puis vous êtes passé à Jackie Stewart et James Hunt et à de nombreux autres grands pilotes de ce pays.

« Nous sommes absolument choyés par la qualité et le standard que nous avons et je pense que Lewis en fait une idée.

« Je pense que huit fois champion du monde, cela le placerait dans une ligue à part et il serait le plus grand pilote de tous les temps et je pense qu’il le mérite probablement. »

