Lewis Hamilton s’est défendu contre l’accident de Max Verstappen à Silverstone, alors que la légende de la Formule 1 Damon Hill compare la rivalité à Ayrton Senna contre Alain Prost après une collision à 180 mph au Grand Prix de Grande-Bretagne

in

La légende de la Formule 1 Damon Hill a défendu Lewis Hamilton contre son accident avec Max Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche.

La course dramatique a vu la paire s’affronter dans le premier tour à Silverstone, ce qui a envoyé son rival pour le titre Verstappen dans une barrière à grande vitesse et hors de la course.

Verstappen a percuté les barrières à Silverstone

Cela a provoqué une réaction furieuse du pilote Red Bull, qui a été transporté à l’hôpital, et du patron de l’équipe Christian Horner qui a affirmé que Hamilton avait mis la vie de l’Allemand en danger.

Le septuple champion du monde a remporté la course pour réduire l’écart sur Verstappen en tête du championnat du monde des pilotes de F1.

La rivalité frémissante entre les deux est exactement ce que les fans veulent voir, et le sport est connu pour quelques querelles fougueuses.

Senna et Prost avaient une rivalité amère

L’un d’eux était entre Aryton Senna et Alain Prost. La rivalité intense du couple dans les années 1980 et 1990 a fourni certains des moments les plus emblématiques du sport.

Leur chute au Grand Prix du Japon en 1989 a valu à Prost le titre cette saison-là, tandis qu’un an plus tard, Senna a semblé délibérément frapper son rival lors de la dernière course de la saison, s’attribuant ainsi le championnat.

Et Hill a déclaré à talkSPORT qu’il s’était souvenu de la rivalité Senna / Prost dimanche à la suite de l’affrontement à grande vitesse entre Hamilton et Verstappen, qu’il admet avoir été l’instigateur de Hamilton, mais a insisté sur le fait que cela faisait partie du sport.

“Le niveau et l’intensité de cela m’ont rappelé Senna et Prost et la façon dont Senna terrorisait Alain Prost”, a déclaré l’ancien champion du monde de F1 lors de l’émission Breakfast de lundi.

« J’ai été surpris par l’agressivité de Lewis, mais nous avions eu cette course de sprint la veille et Lewis était à l’origine en pole position lors de ses qualifications.

.

Hamilton a levé le drapeau de l’Union de sa voiture après avoir remporté la victoire

« Ce qui était normalement une pole position a été converti en deuxième sur la grille à cause du sprint, qui a déterminé la course.

«Je pense qu’il a été doublement remonté pour récupérer sa position et ils se battent pour un championnat du monde.

“Max n’a jamais eu de championnat du monde et Lewis essaie d’obtenir son huitième, et il ne veut pas manquer.”

Concernant l’incident lui-même, Hill a ajouté : “Je pense qu’il s’agissait principalement d’un incident de course, mais je pense que Lewis était l’agresseur dans ce sens, mais il essayait de le dépasser.

getty

Hill a défendu Hamilton, qui a été frappé de vives critiques et même d’abus raciaux après son accident avec Verstappen au GP de Grande-Bretagne

« Il essayait de bouger dès le début de la course, ce qu’il savait qu’il devait faire.

“Il avait un avantage de vitesse en ligne droite avec leur configuration, il était donc capable d’attaquer agressivement sur Max et Max devait défendre.

« Il a toujours semblé que cela allait se produire dans ce tour et cela s’est produit de manière dramatique et spectaculaire avec Max s’envolant dans le gravier et dans la barrière à grande vitesse.

“C’était un moment de cœur dans la bouche pour tout le monde.”