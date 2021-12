Lewis Hamilton s’est préparé à un essaim d' »abeilles occupées » au départ d’Abou Dhabi

Lewis Hamilton craint d’être envahi par ceux qui partent en pneus tendres au départ du Grand Prix d’Abu Dhabi.

le Mercedes pilote se dirigeait vers les qualifications en tant que grand favori pour décrocher la pole position après avoir fait bonne figure à l’entraînement, mais n’était finalement pas à la hauteur Max Verstappen en Q3 avec le Néerlandais allant un peu moins de quatre dixièmes de seconde plus vite.

Il partira donc en P2 derrière son rival pour le titre en course, et est le seul homme dans le top cinq à partir en pneus médium, les autres réalisant leur meilleur temps en Q2 en gomme tendre.

Alors que les médiums dureront plus longtemps et peuvent s’avérer les meilleurs pneus à long terme, ceux sur les softs sont susceptibles d’avoir plus de rythme en sortie de ligne et dans les premières étapes.

Hamilton admet que c’est une préoccupation et pourrait lui rendre la vie difficile.

« Les coureurs mous vont être des abeilles occupées, bien sûr. Ils seront beaucoup autour de moi », a-t-il déclaré à Sky F1 après les qualifications.

« Ce n’est pas aussi facile de débuter sur les médiums, mais on verra bien. J’espère que c’est le meilleur pneu pour le long terme. Nous attendrons et verrons.

P2 au premier rang demain, pas mal puisque je préfère la bataille. Nous avons l’air forts et nous nous sentons concentrés – nous devons creuser plus profondément que jamais. C’EST PARTIR ‼️‼️ pic.twitter.com/3Pd3tjHQsp – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 11 décembre 2021

Compte tenu des pneus sur lesquels ils sont et de la courte descente jusqu’au virage 1, Hamilton ne pense pas à ses chances de prendre la tête de l’homme au niveau des points avec lui au début de la course.

« Eh bien, ce sera très difficile de le battre », a-t-il déclaré.

« Le virage 1 n’est pas très loin et il est en pneus tendres, ce qui vous donne généralement quatre mètres supplémentaires ou quelque chose comme ça.

« Dans un monde idéal, nous étions censés être en pole et nous pensions avoir le rythme, mais ils ont été rapides jusqu’à la fin. »

Quant à savoir si les médiums seront en effet les meilleurs pneus au-delà des premiers tours, le joueur de 36 ans dit que lui et son équipe Mercedes ne sont vraiment pas sûrs.

« Qui sait? » il a dit. « Je ne peux vraiment pas vous le dire, je ne sais vraiment pas. Je vais tout donner avec ce que j’ai.

«Je pense qu’ils sont délibérément sur les softs et c’est probablement pour s’assurer qu’ils prennent le départ, ce qui est la clé. Ils sont évidemment allés pour ça.

« Mais j’espère que ce que nous avons fait est juste et j’espère que nous pourrons le faire fonctionner demain. »