Lewis Hamilton s’est renseigné sur la pénalité des pneus Red Bull

Les pilotes, la FIA et le patron de Pirelli, Mario Isola, ont participé à un briefing qui a duré plus de 90 minutes vendredi soir, avec une discussion sur les pneus dominant la réunion.

Des médias de premier plan tels que Sky F1 ont rapporté que les pilotes avaient boycotté une réunion avec Pirelli jeudi soir pour discuter des événements de Bakou, où deux éclatements de pneus séparés ont provoqué deux accidents à grande vitesse pour Lance Stroll et Max Verstappen.

Cependant, bien qu’il y ait confusion quant à savoir s’il s’agissait d’une protestation contre Pirelli en raison de la façon dont ils ont rapporté les conclusions de l’enquête – dans laquelle ils se sont presque absous de blâme – ou si cela ne correspondait pas à l’horaire habituel du jeudi, Isola a fini par se joindre au traditionnel briefing des conducteurs du vendredi, ce qui a conduit à une réunion de plus de 90 minutes.

Habituellement, ils ne durent pas si longtemps.

La publication allemande respectée Auto Motor und Sport a publié quelques détails de la réunion, qui s’est ouverte avec Isola expliquant une fois de plus comment et pourquoi les pneus ont éclaté sur les voitures de Stroll et Verstappen.

Cela a conduit à d’autres questions et, selon le rapport, Sebastian Vettel a soulevé des inquiétudes quant à la qualité globale du produit Pirelli.

Vettel avait déclaré jeudi lors de la conférence de presse de ses pilotes qu’il n’était pas sûr de pouvoir « 100 % » faire confiance aux pneus après les accidents de Bakou.

Mais Isola aurait défendu la position de Pirelli en disant qu’ils s’adaptent aux exigences des équipes à chaque saison qui passe, avec plus ou moins d’usure demandée afin de pimenter les stratégies d’arrêt aux stands et de présenter aux pilotes de nouveaux défis.

Ensuite, peut-être plus particulièrement, le rapport indique que Lewis Hamilton a demandé pourquoi Red Bull n’a pas reçu de pénalité s’il avait utilisé la pression de ses pneus en dessous des attentes à Bakou, mais la réponse à cette question était simplement : il n’y avait aucune preuve d’acte répréhensible.

Max Verstappen est intervenu pour rassurer Hamilton que Red Bull, et Aston Martin d’ailleurs, s’étaient conformés à la réglementation à tout moment.

Loin des discussions sur les pneus, le directeur de course de la FIA Michael Masi est revenu sur l’accident de Verstappen en particulier, où il a estimé que les voitures passaient trop vite malgré les jaunes à double vague en action.

Cependant, Masi a reconnu que la voiture de sécurité avait été déployée trop tard et, à l’avenir, le pilote de la voiture de sécurité Bernd Maylander sera appelé à agir plus tôt.

