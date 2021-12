Lewis Hamilton souffre d’un nouveau chagrin après la catastrophe de Verstappen au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Des nouvelles

Hamilton a été contraint à la deuxième place sur le podium après avoir perdu contre Max Verstappen dans le dernier tour controversé de la course de dimanche. Le Néerlandais a remporté son premier trophée de championnat du monde de Formule 1. C’est aussi une première pour la Hollande, son pays d’origine.

Hamilton a maintenant subi une nouvelle défaite au Royaume-Uni – car il n’a pas été inclus dans la liste des finalistes pour le prix BBC Sports Personality of the Year (SPOTY) de cette année.

Il a occupé la première place à deux reprises dans sa carrière – d’abord en 2014, puis à nouveau l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, Betfair a prédit que, s’il remportait son championnat de huit pilotes, « il y a toutes les chances qu’il dépasse également [diver Tom] Daley dans les paris SPOTY ».

Lundi matin, la société de jeux de hasard a placé la cote de Hamilton à 99/1.

La jeune star du tennis Emma Raducanu était la favorite des cotes à 1/5.

Alors qu’il s’agissait d’une grosse demande, Hamilton semblait être en lice.

Mais, plus tard dans la matinée et moins de 24 heures après que Hamilton a connu une énorme déception en course, la BBC a révélé qu’il n’avait même pas fait partie de la liste restreinte.

Il y a six prétendants: le champion olympique de plongeon Tom Daley, la championne de l’US Open Emma Raducanu, le champion des poids lourds WBC Tyson Fury, le triple médaillé d’or olympique Adam Peaty, le vainqueur de la Premier League et star de l’Euro 2020 Raheem Sterling, et la 17 fois médaillée d’or paralympique Sarah Étage.

‘JDN’ a ajouté : « Lewis a cambriolé deux fois en 24 heures. Mec, je ne peux pas.

Hamilton a fait preuve d’un bon esprit sportif dimanche après avoir perdu contre Verstappen.

Beaucoup, dont Piers Morgan, affirment que le coureur s’est fait « voler » le dernier Grand Prix de la saison.

Hamilton était en tête pendant la majeure partie de la course, jusqu’à ce que Verstappen puisse profiter d’un appel de la FIA pour réduire l’écart avec Hamilton sous une voiture de sécurité.

Mercedes, pour qui Hamilton concourt, a déposé un avis d’intention de faire appel après le rejet des réclamations déposées auprès de la FIA.