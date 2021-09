Lewis Hamilton sur la partie «contagieuse» de la poursuite du succès

in

Lewis Hamilton dit que la partie « contagieuse » de sa quête d’un succès continu en Formule 1 rend les autres heureux.

Le septuple champion du monde n’est qu’à une course de 100 victoires en F1 – et ce jalon remarquable pourrait être atteint sur le territoire national de son rival pour le titre 2021, Max Verstappen, dans le Grand Prix des Pays-Bas.

Bien qu’il ait connu une gloire individuelle monumentale, Hamilton parle de plus en plus de l’effort collectif – ayant aidé Mercedes à remporter sept titres constructeurs consécutifs.

Plutôt que de viser un huitième titre de pilote avec son propre gain personnel comme priorité absolue, le Britannique insiste sur le fait qu’il tire autant de plaisir à apporter joie et satisfaction à ses collègues.

“Je ne pense pas que ce soit la victoire qui crée une dépendance”, a déclaré Hamilton, cité par GPFans.

« Peut-être que lorsque vous êtes plus jeune, c’est probablement la chose que vous poursuivez tout le temps et, bien sûr, c’est ce que nous poursuivons.

« Mais je pense que c’est ce qui se passe en arrière-plan que les gens ne voient pas nécessairement. C’est cette greffe, cette chevauchée d’émotions que vous avez avec chaque membre de votre équipe, à la fois sur la piste et à l’usine.

« C’est une relation assez longue que vous avez avec les gens à l’usine parce qu’il y en a tellement et naturellement vous ne les voyez pas tout le temps, mais vous êtes tous dans le même bateau à ramer dans la même direction.

“C’est ce voyage et ensuite voir le bonheur sur le visage des gens quand vous avez le succès – c’est probablement la partie qui est contagieuse et quelque chose que je dirais que je recherche surtout.”

Les yeux sur Zandvoort Nouveau week-end de course, nouvelles opportunités 💪 pic.twitter.com/yn3j5Q2VHT – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 31 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton a rejoint Mercedes en 2013 et à partir de l’année suivante, l’équipe a tout porté avant eux.

“Je n’aurais jamais pu m’attendre ou imaginer que nous aurions le succès que nous avons, mais quand vous regardez le groupe de personnes avec qui je travaille, ce n’est pas une surprise”, a ajouté le joueur de 36 ans, titulaire d’un diplôme de trois ans. point d’avance sur Verstappen au championnat du monde.

« L’énergie au sein de l’équipe, si vous regardez HPP [High Performance Powertrains], ce qu’ils ont pu faire pendant tout ce temps et continuellement d’année en année a été vraiment inspirant à voir.

«Nous avons tous dû apporter notre A-game à maintes reprises et c’est ce qui est excitant dans ce sport.

« Chaque année est un nouveau défi et la technologie continue de progresser et nous avons été à l’avant-garde de cela. Naturellement, je me sens vraiment reconnaissant.