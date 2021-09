Lewis Hamilton « sur le pied arrière » après un problème de moteur · .

in

Lewis Hamilton admet qu’il est désavantagé pour le week-end du Grand Prix des Pays-Bas après qu’un problème de groupe motopropulseur lors des deuxièmes essais l’ait limité à un total de 20 tours vendredi.

Le leader du championnat du monde n’a pas été en mesure d’effectuer sa simulation de qualification ou sa course de carburant de course lors de la séance de l’après-midi. Un long drapeau rouge lors de la première séance d’essais a également réduit le nombre de pilotes en course.

“Ce matin, je n’ai vraiment eu que 20 minutes de course, évidemment, avec le drapeau rouge”, a déclaré Hamilton. « Naturellement, cela nous met en retrait, mais Valtteri [Bottas] On dirait qu’il a eu une bonne séance, donc j’espère que demain nous pourrons rattraper une partie du temps.

« J’ai fait quelques changements dans la séance mais j’ai fait un tour avec, donc c’est très difficile de [see] bons ou mauvais points de ce changement », a-t-il ajouté. “Mais nous avons Valtteri qui a fait beaucoup de courses, beaucoup d’analyses de données que nous avons de toutes les longues courses [and] la plupart des autres ont fait leurs longues courses.

Mercedes a confirmé que Hamilton utilisait son groupe motopropulseur le plus kilométré, qui est celui d’origine depuis le début de la saison. La faute a été attribuée à un comportement inhabituel dans son système d’huile.

Une grande partie de la course d’aujourd’hui à Zandvoort a été perturbée par des drapeaux rouges en raison de divers incidents. Cependant, Hamilton a déclaré qu’il était plus préoccupé par la vitesse que par les problèmes lors de la séance de qualification de demain.

“[Getting] un tour propre, je ne pense pas que ce sera nécessairement le problème principal, pour moi c’est juste du rattrapage. Mais [Bottas] fait un travail fantastique et nous ne sommes pas trop loin avec les réglages la plupart du temps, donc j’espère que l’excellent travail qu’il a fait aujourd’hui aidera.

Avec plusieurs de ses rivaux, Hamilton a fait l’éloge du Zandvoort remanié, mais a déclaré qu’il s’attendait à ce que les dépassements soient très difficiles lors de la course de dimanche.

« Je savais que c’était génial quand j’étais en Formule 3, mais c’est fou dans une Formule 1. Je veux dire, la vitesse à laquelle nous passons dans le virage sept, c’est un vrai circuit de course.

“Ce sera intéressant à voir – je ne pense pas que vous pourrez dépasser ici parce que ce ne sont que des virages très rapides et très aérodynamiques, que nous ne pourrons probablement pas suivre. Mais espérons qu’il y aura une bonne stratégie pour dimanche.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :