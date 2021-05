Lewis Hamilton, un “ Goliath ”, a besoin de quelqu’un avec qui “ s’entraîner ”

Damon Hill a fait suite à son tweet élogieux à propos de Lewis Hamilton en décrivant le septuple champion du monde comme le Goliath de F1.

Après s’être qualifié pour le Grand Prix d’Espagne, lorsque Hamilton a décroché sa 100e pole position, Hill a déclaré que son compatriote britannique était «l’une des personnes les plus talentueuses à avoir marché sur la Terre».

Vous réalisez que vous regardez l’une des personnes les plus talentueuses à avoir marché sur Terre, n’est-ce pas? C’est vraiment un phénomène. Ne peut regarder que dans la crainte # f1 https://t.co/0InWWIfTjg – Damon Hill (@ HillF1) 8 mai 2021

Le lendemain, après sa 98e victoire en course, Hamilton a été invité à donner sa réponse et a déclaré: «J’ai vu cela et j’ai ressenti tellement de gratitude envers Damon parce que je me souviens avoir grandi en regardant Damon et avoir, comme je le fais maintenant, tant de respect pour lui et je me souviens avoir soutenu pour lui en tant que Britannique, voulant qu’il réussisse même quand il n’avait pas une grande voiture ou une bonne équipe.

«C’est donc vraiment humiliant de voir des gens que vous avez admirés, regardés et grandis et dont vous vous êtes inspiré ou quoi que ce soit et de leur faire dire des choses respectueuses et positives comme ça… c’est un moment incroyable quand cela se produit.»

L’admiration mutuelle s’est poursuivie dans le podcast F1 Nation, dans lequel le Champion du Monde de 1996 a expliqué ce qu’il appelait son «tweet plutôt prodigieux».

«J’aime rivaliser avec l’hyperbole, donc je pense avoir gagné celle-là», a plaisanté Hill à propos de son commentaire selon lequel Hamilton est l’une des personnes les plus talentueuses de l’histoire. «Dans une voiture de course, il l’est. Qui peut le nier? C’est incroyable.

«Il est dans sa majesté pour le moment. Je pense que nous voyons Lewis totalement maîtriser son art.

Hill estime également que Hamilton a été relancé par sa bataille avec Max Verstappen, le duo ayant dominé la saison 2021 jusqu’à présent, mais le Britannique ayant remporté trois victoires contre celle du Néerlandais.

«Il en a besoin depuis longtemps. Il a besoin de quelqu’un pour venir le voir », a ajouté Hill.

«C’est comme l’histoire de Goliath, il se tient là en train de se battre la poitrine en disant” qui va m’attaquer, qui va me prendre “.

«Les grands champions ont besoin de quelqu’un avec qui ils peuvent s’entraîner, quelqu’un contre qui ils peuvent se mesurer et Max a évidemment été très exalté et loué.

«Jenson [Button] dans la couverture de Sky a déclaré qu’il pensait que Max était plus naturellement talentueux et je pense que toutes ces choses donnent simplement plus de satisfaction à Lewis quand il l’emporte.

«Je pense que Lewis est à la mode depuis longtemps, je pense que cela a été trop facile et c’est pourquoi il n’a pas la reconnaissance qu’il mérite.

«Je pense que cette année, Max a relevé le défi, mais a également montré que ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît quand on arrive à la fin.

