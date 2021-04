Lewis Hamilton “ un mercenaire ” lorsqu’il a rejoint Mercedes

James Vowles dit que Lewis Hamilton était un «mercenaire» et beaucoup moins un joueur d’équipe qu’aujourd’hui lorsqu’il a rejoint Mercedes pour la première fois.

Hamilton a choqué le monde de la Formule 1 en 2012 lorsqu’il a annoncé qu’il quitterait McLaren et rejoindrait Mercedes l’année suivante, étant donné que l’équipe basée à Woking a eu beaucoup plus de succès à ce stade.

Cette décision a bien sûr fonctionné pour le Britannique, car il a remporté le championnat du monde des pilotes six fois de plus depuis lors, échouant à ne le faire qu’en 2013 et 2016, alors que l’équipe a remporté le championnat du monde des constructeurs. chaque année de l’ère hybride.

Hamilton a été largement reconnu pour son rôle dans le parcours de l’équipe allemande pour devenir l’une des forces les plus dominantes de l’histoire de la F1. Mais Vowles, le stratège en chef, dit qu’il n’était pas un tel joueur d’équipe lors de son arrivée.

«Quand il nous a rejoints, c’était un mercenaire», a-t-il déclaré sur le Au-delà de la grille Podcast.

«Il était là pour lui-même pour gagner des courses. Ce désir de gagner n’a pas disparu, mais ce qu’il a réalisé, c’est que vous le faites avec une équipe, et en tant que membre d’une équipe, et que vous devenez le plus grand sportif qui existe grâce à cela.

«Un individu ne peut pas le faire seul. C’est un personnage très différent du personnage qui nous a rejoints.

En plus de développer son approche hors piste, Hamilton est également devenu un pilote plus complet à l’intérieur de la voiture aux yeux de beaucoup depuis qu’il a rejoint Mercedes.

Le joueur de 36 ans a toujours été réputé pour son rythme absolu, mais il est maintenant également considéré comme l’un des meilleurs sur la grille dans de nombreux autres domaines tels que la gestion des pneus et fait moins d’erreurs que chez McLaren.

Le directeur sportif Ron Meadows dit qu’il est devenu beaucoup plus calculé dans sa poursuite des championnats du monde.

«Je pense que très tôt, cette volonté implacable de gagner chaque course se manifesterait dans son pilotage. Je pense que maintenant il devient un pilote beaucoup plus calculateur », a-t-il déclaré.

«Dès le premier tour de la première course, il pense aux championnats, il pense à s’occuper beaucoup plus de la voiture et des pneus.

«Il est certain que son approche du week-end, sa façon de penser dans la voiture et tout devient vraiment calculée, propre et clinique.»

