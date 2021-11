Lewis Hamilton va craquer sous la pression de Max Verstappen

Fernando Alonso pense que Lewis Hamilton cédera à « 100% » sous la pression exercée par Max Verstappen dans leur combat pour le titre mondial.

Hamilton est confronté au défi le plus sévère de son statut de champion du monde depuis qu’il a été détrôné par son coéquipier Nico Rosberg en 2016, et la plus grande menace extérieure à Mercedes depuis qu’il a commencé sa série de six titres pilotes en sept ans en 2014.

Verstappen prend une avance de 12 points dans le Grand Prix du Mexique, après quoi quatre autres courses resteront dans l’une des batailles de championnat les plus captivantes depuis de nombreuses années.

Alonso, lors d’une interview avec De Telegraaf, pense que l’homme avec qui il a partagé une relation tendue lorsqu’ils ont tous deux conduit pour McLaren en 2007 ressent la chaleur maintenant que sa domination risque de prendre fin.

«Est-ce que je pense que Lewis va succomber à la pression? Oui, grâce à Max – à 100 pour cent », a déclaré l’ancien double champion du monde.

« Quand Lewis n’a qu’à se battre avec son coéquipier Valtteri Bottas pour le titre, tout va bien. Maintenant, il ressent une certaine pression et il a des ennuis.

L’Espagnol a également doublé son point de vue selon lequel il existe un parti pris pro-britannique en Formule 1, ayant déclaré lors de sa conférence de presse au Grand Prix de Turquie que « quand je fais les choses, ils ont un comportement différent et une répercussion différente sur ce qui suit un événement ».

Là, il avait évoqué le niveau de contrôle lorsque des pilotes comme lui repoussent les limites des règles, par exemple en termes de dépassement des limites de piste comme il l’avait fait lors des premières étapes du Grand Prix de Russie pour réduire ses chances de s’impliquer dans un accident.

« Ensuite, vous voyez au cours de cette saison que cette machine britannique recommence à fonctionner », a déclaré Alonso. « Max gère ça très bien. C’est un championnat très intéressant, également hors piste.

À cet égard, Alonso a souligné les retombées des deux collisions entre Hamilton et Verstappen cette année, les commissaires de course trouvant chaque pilote coupable à une occasion chacun.

Hamilton a été pénalisé à Silverstone mais a quand même gagné avec Verstappen dans le mur, tandis que le pilote Red Bull a reçu une pénalité de grille pour le prochain Grand Prix après s’être écrasés ensemble à Monza.

« Regardez les deux incidents entre Max et Lewis cette année », a déclaré le pilote Alpine. «Ceux-ci ne sont pas jugés également à mon avis.

« Après le contact à Silverstone, Red Bull est intervenu mais sinon, il est resté assez calme.

« Après l’accident de Monza, il y a eu beaucoup plus de discussions et Max a écopé d’une pénalité sur la grille pour la course suivante. Je pense que personne ne l’a compris. Mais cela fait aussi partie de cette pression de certains coins.

Cependant, le joueur de 40 ans a insisté sur le fait qu’il avait une grande admiration pour les deux aspirants au championnat, déclarant : « Je respecte énormément ce que Max et Lewis accomplissent.

« Ils sont à leur meilleur niveau chaque week-end. Que ce soit humide, sec ou très venteux. La façon dont Max est intervenu chez Red Bull et était là, je pense que personne n’est capable de faire ça.