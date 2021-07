Lewis Hamilton veut que le « meilleur coéquipier » Valtteri Bottas soit laissé seul

Lewis Hamilton dit que Valtteri Bottas est le meilleur coéquipier qu’il ait jamais eu et veut que les gens laissent le Finlandais tranquille.

La gamme Mercedes est le plus ancien duo sur la grille, les deux roulant côte à côte depuis Bottas a remplacé Nico Rosberg en 2017.

Cependant, il y a eu plus d’appels que jamais cette saison pour que le partenariat prenne fin, beaucoup pensant que Bottas ne fonctionne pas assez bien et que George Russell devrait le remplacer.

Hamilton n’est pas d’accord, estimant que la critique est injuste et que le duo est le plus performant de la grille.

« Connaître ma relation avec Valtteri fait de lui un excellent coéquipier. J’ai toujours dit cela », a-t-il déclaré selon motorsport-total.com.

“Et pour être honnête, j’ai l’impression que nous avons actuellement le couple qui offre le meilleur en termes d’équilibre dans l’équipe et de connaissances sur la façon dont nous pouvons développer notre voiture.

« À un moment donné, ça va changer. Je ne serai pas là pour toujours, et Valtteri non plus. Mais pour l’instant, je pense que nous avons bien fait au fil des ans et que nous pouvons le faire, nous continuerons à le faire.

“Les gens doivent parfois le laisser seul pour qu’il puisse se concentrer sur son travail.”

Avant que Bottas ne devienne son coéquipier, Hamilton s’était affronté à plusieurs reprises avec ceux qui partageaient un garage, sur et en dehors de la piste.

La relation entre lui et Fernando Alonso en 2007 n’était pas idéale, pas plus que celle avec Nico Rosberg vers la fin de leur temps ensemble chez Mercedes alors qu’ils se disputaient les titres.

Il n’y a jamais eu de tels problèmes avec Bottas depuis qu’il a remplacé l’Allemand, et en grande partie à cause de cela, Hamilton pense qu’il est le meilleur coéquipier qu’il ait jamais eu.

“Nous continuerons à travailler ensemble en équipe, comme nous le faisons depuis de nombreuses années”, a ajouté le septuple champion du monde.

« J’ai toujours dit que, dans l’ensemble, Valtteri est le meilleur coéquipier que j’aie jamais eu. Et quand je dis cela, je parle non seulement de la performance mais aussi du moral de l’équipe et de la façon dont nous travaillons ensemble dans l’environnement.

“Nous continuerons d’essayer d’améliorer notre communication et j’espère que nous maîtriserons encore mieux ces choses à l’avenir.”

