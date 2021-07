Lewis Hamilton visé par des abus racistes en ligne quelques heures après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne

Lewis Hamilton a été victime d’abus racistes en ligne quelques heures après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Il remporte la course pour la huitième fois de son illustre carrière avec un retour étonnant devant 140 000 spectateurs à Silverstone.

Hamilton a levé le drapeau de l’Union de sa voiture après avoir remporté la victoire

Le Britannique s’est remis d’une pénalité de dix secondes pour une énorme chute au premier tour avec son rival pour le titre Max Verstappen dans ce qui a été un début de course dramatique.

Verstappen et le chef de Red Bull Christian Horner ont tous deux critiqué Hamilton pour sa conduite, mais le septuple champion du monde insiste sur le fait qu’il a couru équitablement.

Cependant, la critique est devenue d’autant plus sinistre qu’il est apparu que Hamilton avait été victime d’abus racistes en ligne quelques heures après la victoire.

Sky Sports rapporte que des messages racistes, y compris des emojis de singe et d’autres insultes raciales, ont été envoyés en réponse à un message de l’équipe Mercedes sur Instagram célébrant le succès de Hamilton. Sky Sports News a contacté Facebook, la société mère d’Instagram pour commenter.

L’étonnante victoire de Hamilton a été entachée par les abus qu’il a subis

En plus d’être un énorme succès sur la piste, Hamilton s’est constamment prononcé contre les inégalités raciales tout au long de sa carrière.

Le joueur de 36 ans a récemment montré son soutien à Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka alors qu’ils étaient victimes d’abus racistes en ligne après leurs pénalités manquées lors de la finale de l’Euro 2020.

Hamilton a été une voix de premier plan dans la lutte contre le racisme et a appelé à l’action pour créer une société plus diversifiée et inclusive.

Le pilote Mercedes a créé la Commission Hamilton avec la Royal Academy of Engineering pour examiner les obstacles à une plus grande représentation des Noirs dans le sport automobile.

Hamilton cherche à améliorer son sport et sa société

Le rapport de Sky Sports ajoute que la commission a présenté ses conclusions et fait dix recommandations pour l’avenir afin d’améliorer les opportunités à la fois dans l’industrie du sport automobile et dans le système éducatif britannique.

Sur l’idée de sa commission, Hamilton a déclaré : « Tout était une question de compréhension. J’ai donc posé beaucoup de questions pendant très, très longtemps, pendant des années. Pourquoi suis-je l’une des rares personnes de couleur ici ? Il n’y a jamais eu de bonne réponse, personne ne l’a jamais su.

« Personne n’allait faire le travail, donc c’était une opportunité parfaite pour moi. J’étais comme ‘Je vais faire le travail et faire la recherche’.

« Pour moi, je voulais vraiment comprendre la racine de la cause afin que je puisse mieux connaître mais aussi l’industrie, nous pouvons faire un voyage ensemble.

« C’est donc formidable de voir ce que la Formule 1 propose [scholarship programmes for underrepresented groups were announced this week] et je sais que la FIA suivra avec quelque chose bientôt.

“Mais c’est un peu préventif, ce n’est pas fait avec cette recherche, alors maintenant ils auront ces résultats pour être vraiment en mesure de sauvegarder et de s’assurer que c’est suffisant pour que nous arrivions vraiment à la racine de la cause et que nous fassions de vrais changements tangibles.