Lewis Hamilton voit la réglementation 2022 comme un “ pas en arrière ”

Sir Lewis Hamilton pense que les voitures «plus lourdes et plus lentes» que la Formule 1 aura en 2022 signifient que le sport fait un pas en arrière avec sa nouvelle réglementation.

Le plus grand changement depuis un nombre d’années significatif est à venir alors que la F1 s’efforce de regrouper le peloton, de mélanger potentiellement le peloton et de générer des courses plus excitantes dans lesquelles les mouvements de dépassement sont plus faciles.

Mais d’après les informations qu’il a recueillies jusqu’à présent, le septuple champion du monde ne voit pas les avantages.

Il peut, bien sûr, avoir huit titres de pilote d’ici 2022 et, tout en ne donnant aucune indication récente qu’il abandonnerait le sport s’il devait atteindre ce nombre record de championnats cette année, le coureur de Mercedes est sceptique quant à la perception nouvelle ère brillante.

«J’y ai jeté un coup d’œil», a déclaré Hamilton à AS au sujet des changements de règles. «Si vous êtes en F1, vous devez comprendre la technologie en place, les complications du plafond budgétaire, à quel point il sera difficile de se développer à partir de maintenant.

«Par exemple, j’ai fait un test avec les pneus de 18 pouces [at Imola last month] pour savoir quelle est la différence, comment cela m’affectera en tant que conducteur lorsqu’il s’agira de prendre la voiture l’année prochaine.

«Les voitures seront plus lourdes et plus lentes, et cela me semble un pas en arrière. Nous devrions être plus rapides et plus efficaces – ces voitures étaient meilleures quand elles étaient plus légères.

“Mais les responsables ont pris ces décisions et il ne reste plus qu’à l’accepter.”

Le Britannique de 36 ans a insisté sur le fait que s’il remportait un huitième titre mondial cette année, cela «ne changerait rien».

«Je sais qui je suis, d’où je viens et de quoi je suis capable», a déclaré Hamilton. «Je ne sais pas si je vais le gagner, même si j’y travaille, mais cela ne changera certainement rien d’important dans ma vie.

«Les chiffres ne sont pas ce qui m’inquiète le plus. Je m’inquiète de qui je suis. Bien sûr, je veux gagner le championnat du monde, il y a une énorme équipe qui travaille derrière moi pour cela.

Hamilton refuse également de s’engager dans le débat sur la question de savoir si son talent ou la voiture Mercedes est le principal facteur de son succès.

«Je sais à quel point j’ai dû travailler pour être fort, ne pas commettre d’erreurs, extraire toutes les opportunités que j’ai eues et personne ne peut m’enlever cela», a-t-il ajouté.

«Avec plus de batailles roue à roue, j’espère avoir plus d’occasions de le prouver, pour que les gens voient de quoi je suis capable.

«Je vais continuer à me battre et à concourir. J’espère que tout le monde verra plus de moi.

