Toto Wolff dit que Lewis Hamilton se convertit aux avantages du simulateur Mercedes, ce qui l’a beaucoup aidé à Silverstone.

Alors que de nombreux pilotes trouvent que la simulation est une aide utile pour apprendre comment leur voiture fonctionnera sur certaines pistes, le septuple champion du monde a eu tendance à être plus réticent.

Hamilton a déclaré plus tôt cette année qu’il n’avait “aucun intérêt pour le simulateur”, réalisant environ 20 tours par an, mais avant le Grand Prix d’Autriche, il a déclaré qu’il avait fait un peu plus pour essayer de découvrir plus de performances en W12. .

Puis immédiatement après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications au Grand Prix de Grande-Bretagne, le joueur de 36 ans a révélé qu’il avait été dans la simulation ce vendredi matin, car les essais libres n’avaient eu lieu que dans l’après-midi, profitant de l’usine Mercedes en bas de la route.

Cela est arrivé à un moment où les septuples champions du monde des constructeurs consécutifs font tout leur possible pour essayer de remonter au sommet de Red Bull, qui avait remporté cinq courses en tête-à-tête avant le huitième triomphe de Hamilton à Silverstone.

Succès débloqué 🏆✅ x8 au #BritishGP 👊 pic.twitter.com/7Py8rnTigU – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 22 juillet 2021

Parlant de la croissance de la simulation sur Hamilton, le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1 Wolff a déclaré à la Formule 1 : « Oui, le simulateur n’était pas son outil préféré dans le passé.

«Mais je pense que nous l’avons développé à un niveau qui est assez bon et que nous l’avons rendu meilleur de sa catégorie, et il a commencé à en voir les avantages.

“Ce combat est si difficile qu’il suffit de saisir chaque gain marginal, et c’est pourquoi nous avons progressé ensemble pour mieux comprendre la voiture également avec l’outil du simulateur.”

Ce n’est pas seulement le travail de simulation qui a stimulé Hamilton lors de son grand prix à domicile, car Mercedes a également dévoilé certaines améliorations aérodynamiques qui ont réduit l’avantage de rythme de Red Bull.

« Les améliorations n’étaient pas énormes, mais si vous continuez à les ajouter, cela peut faire une différence », a déclaré Wolff. « Nous sommes encore un peu en retard sur les performances, cela ne fait aucun doute. Je pense que le rythme de course aurait été assez similaire.

“[But] nous avons réduit de moitié le déficit [to Red Bull] en termes de performances et vous avez juste besoin de tout mobiliser dans votre arsenal d’armes et c’est ce que [Lewis] fait en tant que pilote et nous en tant qu’équipe.

« Il y en aura de plus difficiles, il y en aura de meilleurs, mais marquer ces gros points [at Silverstone] est important.”