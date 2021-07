Lewis Hamilton voit les qualifications pour le sprint comme “un train”

in

Lewis Hamilton craint que les fans du Grand Prix de Grande-Bretagne ne soient pas trop excités par les débuts des qualifications de sprint à Silverstone.

Le nouveau format fait sa révérence le samedi après-midi avec l’intention de pimenter le week-end de course et d’ajouter une dimension différente à l’action.

La séance qualificative habituelle d’une heure a été déplacée au vendredi soir. Cela définit la grille des qualifications pour le sprint, une « course » de 17 tours, dont le résultat détermine l’ordre de départ de l’épreuve principale de dimanche qui se déroule normalement.

En l’absence d’arrêts aux stands programmés, il est à espérer que les pilotes tenteront de se mettre le plus haut possible sur la grille pour le grand prix lors des qualifications de sprint.

Cependant, il existe également une théorie selon laquelle certains peuvent être invités à faire preuve de prudence par leurs équipes afin de préserver leurs pneus et potentiellement aussi d’éviter de tomber en panne de carburant.

D’un autre côté, il pourrait y avoir des sensations fortes et des débordements à gogo, surtout avec les qualifications de sprint n’ayant jamais eu lieu auparavant, mais Hamilton est sceptique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait de grands espoirs dans le spectacle que pourraient produire les qualifications du sprint, Hamilton, cité par Motorsport.com, a déclaré : “Pas particulièrement.

« Ce sera probablement un train. J’espère qu’il y aura des dépassements, mais ce ne sera probablement pas trop excitant.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Alors que les qualifications étaient prévues entre 18h et 19h le vendredi soir, les qualifications pour le sprint occupent également un créneau plus tardif que d’habitude puisqu’elles doivent commencer à 16h30.

À propos du concept de qualification de sprint en général, qui a été prévu pour deux autres week-ends cette année, probablement le Grand Prix d’Italie et une course ‘flyaway’, Hamilton a déclaré : « Je n’ai pas vraiment d’opinion à ce sujet. Nous attendrons et verrons. Il ne sert à rien de le juger avant même d’y entrer. Cela n’a pas d’importance.

Pierre Gasly, quant à lui, s’est dit « ouvert » sur ce qui n’est à ce stade qu’un essai du nouveau format, même s’il avoue être aussi un peu traditionaliste.

“Je pense qu’il est juste d’attendre les trois week-ends et s’il y a des points positifs et que les gens aiment ça, alors pourquoi ne pas le garder à l’avenir ?” dit le Français.

«Mais je pense que nous devons revoir après les trois week-ends. Qu’apporte-t-il ? Est-ce que ça le rend vraiment plus excitant ? Parce que je pense que c’est tout l’intérêt.

« Si c’est le cas, pourquoi pas ? Mais si ce n’est pas le cas, il est important de garder le format que nous avons, ce qui me semble bon.

“J’aime les qualifications de samedi et n’avoir qu’une seule course pendant le week-end.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook